Сотрудники военкомата в Харькове похитили мужчину на глазах его ребенка

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Харькове похитили мужчину, когда он с женой привез ребенка в школу, сообщает российская администрации Харьковской области в своем Telegram-канале.