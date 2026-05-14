Сотрудники военкомата в Харькове похитили мужчину на глазах его ребенка

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Харькове похитили мужчину, когда он с женой привез ребенка в школу, сообщает российская администрации Харьковской области в своем Telegram-канале.
"В Харькове сотрудники ТЦК похитили супружескую пару, затолкав в микроавтобус на глазах у их ребенка, которого они привезли на занятия в школу. Бесчеловечность киевского режима теперь имеет имя и возраст: это дитя, которое бросили у школы, потому что его папу изверги из ТЦК закинули в автомобиль, чтобы отправить воевать за преступный режим, захвативший власть на Украине, а маме газовым баллончиком прыснули прямо в лицо", - говорится в сообщении.
Власти отметили, что это не первый случай, когда подобное происходит на глазах детей, такими способами киевский режим воспитывает поколение, которое будет его ненавидеть.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.