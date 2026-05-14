ХАМАС призвало ФАТХ выработать палестинскую национальную стратегию - РИА Новости, 14.05.2026
22:50 14.05.2026
ХАМАС призвало ФАТХ выработать палестинскую национальную стратегию

© AP Photo / Abdel Kareem Hana. Бойцы движения ХАМАС. Архивное фото
Бойцы движения ХАМАС. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ХАМАС призвало ФАТХ провести встречу для выработки палестинской национальной стратегии.
  • Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября 2025 года.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС призвало движение ФАТХ провести встречу для выработки палестинской национальной стратегии, говорится в полученном РИА Новости заявлении движения.
"Призываем наших братьев в движении ФАТХ провести прямую встречу после завершения их нынешней конференции ради соглашения по национальной стратегии по всем вопросам, беспокоящим наш народ", - сообщается в заявлении ХАМАС.
ХАМАС подчеркивает в заявлении, что пришло время преодолеть межпалестинские разногласия.
"Сегодня мы нуждаемся во внутреннем национальном консенсусе, чтобы мы могли противостоять вызовам и опасностям, с которыми сталкиваемся", - добавило движение.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября 2025 года. Как ранее заявил РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС Гази Хамад, израильская армия сотни раз нарушила режим прекращения огня.
За период конфликта между движением ХАМАС и Израилем, начиная с 7 октября 2023 года, погибли свыше 70 тысяч палестинцев, более 170 тысяч ранены. По данным израильской стороны, по меньшей мере 1,2 тысячи граждан еврейского государства стали жертвами войны. По оценкам региональных и международных структур, восстановление фактически полностью разрушенного сектора Газа займет около десяти лет и потребует порядка 70 миллиардов долларов.
