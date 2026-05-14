Рейтинг@Mail.ru
Муфтий рассказал, какие прививки нужны для хаджа в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:33 14.05.2026

Муфтий рассказал, какие прививки нужны для хаджа в Саудовскую Аравию

© РИА Новости / Инна ТанашеваХадж
Хадж - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Инна Танашева
Хадж
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для получения хадж-визы в Саудовской Аравии в этом году нужна прививка от менингита, рассказал заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ по международным делам и хаджу муфтий Рушан Аббясов.
  • Хадж в 2026 году начнется 25 мая, а его кульминация придется на 26 мая.
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Для получения хадж-визы в Саудовской Аравии в этом году нужна была прививка от менингита, сообщил заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ по международным делам и хаджу муфтий Рушан Аббясов в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия), которое каждый мусульманин, согласно предписаниям Всевышнего, обязан совершить хотя бы раз в жизни. Хадж ежегодно проходит перед праздником жертвоприношения, или Курбан-байрамом (по-арабски – Ид аль-Адха).
Первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Муфтий Аббясов рассказал, что ждет нелегальных паломников на хадже
Вчера, 14:31
"Паломники не могут получить хадж-визу, пока не предоставят сертификат о специальной четырехкомпонентной прививке от менингита. Наши паломники все это... в прививочных центрах по всей России прошли. От коронавируса сейчас Саудовская Аравия прививки не требует", - сказал Аббясов.
По его словам, российских паломников сопровождают представители духовенства и врачи. "Обязательно мы даем возможность поехать нашим врачам. Они, с одной стороны, и совершают хадж - это им как бы подарок такой, потому что путевка - не дешёвое удовольствие, и помогают дежурить в медпунктах. Если у кого-то будет недомогание, помогут", - сказал муфтий Аббясов.
Паломники во время хаджа в Мекке - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Муфтий рассказал, как подготовиться к хаджу
11 мая, 04:16
Ранее он предостерег российских мусульман от нелегальной (не по квоте) поездки в хадж, поскольку в Саудовской Аравии их ожидают отказ в допуске к святыням ислама, штраф и ограничения в визе на хадж.
Хадж в 2026 году начнется 25 мая, а его кульминация придется на 26 мая (День Арафа – стояния на горе Арафат). Курбан-байрам в 2026 году наступит 27 мая.
Мечеть Кул Шариф - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Муфтий рассказал, как мусульманину очиститься от грехов
Вчера, 14:28
 
РелигияРелигияСаудовская АравияМекка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала