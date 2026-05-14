Муфтий рассказал, какие прививки нужны для хаджа в Саудовскую Аравию

Хадж в 2026 году начнется 25 мая, а его кульминация придется на 26 мая.

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Для получения хадж-визы в Саудовской Аравии в этом году нужна была прививка от менингита, сообщил заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ по международным делам и хаджу муфтий Рушан Аббясов в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия), которое каждый мусульманин, согласно предписаниям Всевышнего, обязан совершить хотя бы раз в жизни. Хадж ежегодно проходит перед праздником жертвоприношения, или Курбан-байрамом (по-арабски – Ид аль-Адха).

"Паломники не могут получить хадж-визу, пока не предоставят сертификат о специальной четырехкомпонентной прививке от менингита. Наши паломники все это... в прививочных центрах по всей России прошли. От коронавируса сейчас Саудовская Аравия прививки не требует", - сказал Аббясов.

По его словам, российских паломников сопровождают представители духовенства и врачи. "Обязательно мы даем возможность поехать нашим врачам. Они, с одной стороны, и совершают хадж - это им как бы подарок такой, потому что путевка - не дешёвое удовольствие, и помогают дежурить в медпунктах. Если у кого-то будет недомогание, помогут", - сказал муфтий Аббясов.

Ранее он предостерег российских мусульман от нелегальной (не по квоте) поездки в хадж, поскольку в Саудовской Аравии их ожидают отказ в допуске к святыням ислама, штраф и ограничения в визе на хадж.