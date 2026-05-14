14:31 14.05.2026

Муфтий Аббясов рассказал, что ждет нелегальных паломников на хадже

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Нелегальных паломников в Саудовской Аравии ожидают отказ в допуске к святыням ислама, штраф и ограничения в визе на хадж, рассказал заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ по международным делам и хаджу муфтий Рушан Аббясов в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия), которое каждый мусульманин, согласно предписаниям Всевышнего, обязан совершить хотя бы раз в жизни. Хадж ежегодно проходит перед праздником жертвоприношения, или Курбан-байрамом (по-арабски – Ид аль-Адха). Хадж в 2026 году начнется 25 мая, а его кульминация придется на 26 мая (День Арафа – стояния на горе Арафат). Курбан-байрам наступит 27 мая.
Аббясов отметил высокий уровень безопасности во время хаджа и поблагодарил за это власти Саудовской Аравии. "Они очень тщательно подходят к организации хаджа, чтобы не было нелегальных паломников. И здесь мы тоже хотим предупредить российских мусульман, чтобы не поддавались на разную рекламу, которая предлагает тур дешевле, но в итоге, как в прошлом году были ситуации, люди едут нелегально, не через духовное управление, не через официальных туроператоров - и попадают в западню", - сказал муфтий Аббясов.
По его словам, организаторы хаджа проверяют специальные бейджи на блокпостах при въезде в Мекку и Медину, не допускают нелегальных паломников "на священную землю", которые в случае обнаружения "должны еще заплатить такую же сумму штрафа, как поездка в хадж".
"Насколько есть смысл тратить зря деньги, не совершить хадж, еще приехать со штрафом, и еще какое-то время будет невъездная виза на хадж? С 11 мая у нас безвизовый режим с Саудовской Аравией. Это очень хорошо для туристических потоков. Но это не касается хаджа. Потому что по хаджу у нас квота, у Российской Федерации - 25 тысяч путевок. Она до 1 февраля была заполнена, у нас нет свободных мест", - пояснил муфтий.
Он уточнил, что Саудовская Аравия рассчитывает квоту для стран по принципу: на тысячу мусульман – одно место. "По средним оценкам, в России проживает 25 миллионов мусульман, поэтому у нас квота 25 тысяч человек. Мы говорим только о гражданах Российской Федерации, для граждан Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и других соседних республик - отдельные квоты", - заключил представитель Духовного управления мусульман.
