Муфтий Аббясов рассказал, что ждет нелегальных паломников на хадже

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Нелегальных паломников в Саудовской Аравии ожидают отказ в допуске к святыням ислама, штраф и ограничения в визе на хадж, рассказал заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ по международным делам и хаджу муфтий Рушан Аббясов в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия), которое каждый мусульманин, согласно предписаниям Всевышнего, обязан совершить хотя бы раз в жизни. Хадж ежегодно проходит перед праздником жертвоприношения, или Курбан-байрамом (по-арабски – Ид аль-Адха). Хадж в 2026 году начнется 25 мая, а его кульминация придется на 26 мая (День Арафа – стояния на горе Арафат). Курбан-байрам наступит 27 мая.

Аббясов отметил высокий уровень безопасности во время хаджа и поблагодарил за это власти Саудовской Аравии. "Они очень тщательно подходят к организации хаджа, чтобы не было нелегальных паломников. И здесь мы тоже хотим предупредить российских мусульман, чтобы не поддавались на разную рекламу, которая предлагает тур дешевле, но в итоге, как в прошлом году были ситуации, люди едут нелегально, не через духовное управление, не через официальных туроператоров - и попадают в западню", - сказал муфтий Аббясов.

По его словам, организаторы хаджа проверяют специальные бейджи на блокпостах при въезде в Мекку и Медину, не допускают нелегальных паломников "на священную землю", которые в случае обнаружения "должны еще заплатить такую же сумму штрафа, как поездка в хадж".

"Насколько есть смысл тратить зря деньги, не совершить хадж, еще приехать со штрафом, и еще какое-то время будет невъездная виза на хадж? С 11 мая у нас безвизовый режим с Саудовской Аравией. Это очень хорошо для туристических потоков. Но это не касается хаджа. Потому что по хаджу у нас квота, у Российской Федерации - 25 тысяч путевок. Она до 1 февраля была заполнена, у нас нет свободных мест", - пояснил муфтий.