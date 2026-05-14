Захарова: форум в Казани позволит открыть новые возможности для женщин
09:43 14.05.2026 (обновлено: 09:51 14.05.2026)
Захарова: форум в Казани позволит открыть новые возможности для женщин

КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" откроет новые возможности для женщин и будет способствовать появлению ярких идей и инициатив, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в видеообращении в ходе торжественного открытия трека "Женский взгляд".
"Из года в год наши встречи позволяют не просто обсудить широкий спектр вопросов, которые относятся к международному предпринимательству, развитию инновационных технологий, образованию, здравоохранению, но и взглянуть на них под особым углом с точки зрения женщин", - сказала она.
Официальный представитель МИД РФ пожелала участницам сессии плодотворной увлекательной работы и хороших результатов.
"Я убеждена, что форум откроет для вас новые возможности и будет способствовать появлению ярких идей и инициатив, а также послужит дальнейшему укреплению взаимопонимания и сотрудничества между нашими странами", - подчеркнула Захарова.
XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходит в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.
