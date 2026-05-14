Захарова: форум в Казани позволит открыть новые возможности для женщин

КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" откроет новые возможности для женщин и будет способствовать появлению ярких идей и инициатив, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в видеообращении в ходе торжественного открытия трека "Женский взгляд".

"Из года в год наши встречи позволяют не просто обсудить широкий спектр вопросов, которые относятся к международному предпринимательству, развитию инновационных технологий, образованию, здравоохранению, но и взглянуть на них под особым углом с точки зрения женщин", - сказала она.