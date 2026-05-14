Ковальчука официально представили в качестве врио главы Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алексей Еремин официально представил Егора Ковальчука в качестве врио губернатора Брянской области.
- Он отметил, что Ковальчук имеет большой опыт управленца и работал в нескольких регионах в сложной социально-экономической и общественно-политической обстановке.
БРЯНСК, 14 мая – РИА Новости. Заместитель полномочного представителя президента в ЦФО Алексей Еремин официально представил Егора Ковальчука в качестве врио губернатора Брянской области, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония проходит в хрустальном зале правительства Брянской области.
По словам Еремина, Ковальчук имеет большой опыт управленца.
"Работал в нескольких регионах в сложной социально-экономической и общественно-политической обстановке. Уверен, что… весь свой профессиональный опыт Егор Викторович в полной мере направит на благо жителей Брянской области", - сказал Еремин.
В среду президент России Владимир Путин принял отставки губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и губернатора Брянской области Александра Богомаза. Врио губернатора Брянской области был назначен Егор Ковальчук, а Белгородской - Александр Шуваев.
Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске. Имеет три высших образования. До перехода на госслужбу занимал ответственные должности в банковской сфере, обладает большим опытом работы на руководящих должностях государственной гражданской службы. До того, как возглавить правительство ЛНР, занимал пост вице-губернатора Челябинской области, а также руководил одним из самых крупных муниципалитетов на Южном Урале - Миасским городским округом. Выпускник шестого потока так называемой "школы губернаторов".