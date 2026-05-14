Камчатская компания заплатит штраф за использование образов "Смешариков" - РИА Новости, 14.05.2026
10:57 14.05.2026 (обновлено: 11:39 14.05.2026)
Камчатская компания заплатит штраф за использование образов "Смешариков"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Статуя Фемиды
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил иск обладателей прав на персонажей "Смешариков".
  • Мебельная компания и индивидуальный предприниматель использовали изображения героев мультсериала на сайте без разрешения.
  • С них взыскали около 110 тысяч рублей.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая - РИА Новости. Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил иск обладателей прав на персонажей "Смешариков" и взыскал с индивидуального предпринимателя и мебельной компании более 110 тысяч рублей за незаконное использование изображений героев мультсериала на ее сайте, сообщили в суде.
"Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил иск правообладателей персонажей анимационного сериала "Смешарики" к индивидуальному предпринимателю С. и ООО "Камчатский дом мебели", - говорится в сообщении суда в Telegram-канале.
На сайте с доменным именем mebel41 предлагался детский мебельный гарнитур с нанесенными изображениями персонажей Кроша, Ежика, Кар-Карыча и Совуньи. Разрешения от правообладателей - ООО "Смешарики" и ООО "Мармелад Медиа" - предприниматели не получали.
Суд установил, что администратором домена является индивидуальный предприниматель, а владельцем сайта - компания, поэтому они несут солидарную ответственность. Доводы ответчиков о том, что размещение картинок не является публичной офертой и товар фактически не изготавливался, суд отклонил.
За каждый из четырех рисунков и четырех товарных знаков назначена минимальная компенсация 10 тысяч рублей, общая сумма - 80 тысяч рублей. С учетом судебных издержек и госпошлины взыскано около 110 тысяч рублей.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
