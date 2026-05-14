Камчатская компания заплатит штраф за использование образов "Смешариков"

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил иск обладателей прав на персонажей "Смешариков".

Мебельная компания и индивидуальный предприниматель использовали изображения героев мультсериала на сайте без разрешения.

С них взыскали около 110 тысяч рублей.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая - РИА Новости. Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил иск обладателей прав на персонажей "Смешариков" и взыскал с индивидуального предпринимателя и мебельной компании более 110 тысяч рублей за незаконное использование изображений героев мультсериала на ее сайте, сообщили в суде.

© Арбитражный суд Камчатского края/Telegram Суд взыскал с камчатских предпринимателей 110 тыс. рублей за использование образов "Смешариков" на сайте мебельного магазина © Арбитражный суд Камчатского края/Telegram Суд взыскал с камчатских предпринимателей 110 тыс. рублей за использование образов "Смешариков" на сайте мебельного магазина

"Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил иск правообладателей персонажей анимационного сериала "Смешарики" к индивидуальному предпринимателю С. и ООО "Камчатский дом мебели", - говорится в сообщении суда в Telegram-канале

На сайте с доменным именем mebel41 предлагался детский мебельный гарнитур с нанесенными изображениями персонажей Кроша, Ежика, Кар-Карыча и Совуньи. Разрешения от правообладателей - ООО "Смешарики" и ООО "Мармелад Медиа" - предприниматели не получали.

Суд установил, что администратором домена является индивидуальный предприниматель, а владельцем сайта - компания, поэтому они несут солидарную ответственность. Доводы ответчиков о том, что размещение картинок не является публичной офертой и товар фактически не изготавливался, суд отклонил.