Камчатская компания заплатит штраф за использование образов "Смешариков"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил иск обладателей прав на персонажей "Смешариков".
- Мебельная компания и индивидуальный предприниматель использовали изображения героев мультсериала на сайте без разрешения.
- С них взыскали около 110 тысяч рублей.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая - РИА Новости. Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил иск обладателей прав на персонажей "Смешариков" и взыскал с индивидуального предпринимателя и мебельной компании более 110 тысяч рублей за незаконное использование изображений героев мультсериала на ее сайте, сообщили в суде.
"Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил иск правообладателей персонажей анимационного сериала "Смешарики" к индивидуальному предпринимателю С. и ООО "Камчатский дом мебели", - говорится в сообщении суда в Telegram-канале.
На сайте с доменным именем mebel41 предлагался детский мебельный гарнитур с нанесенными изображениями персонажей Кроша, Ежика, Кар-Карыча и Совуньи. Разрешения от правообладателей - ООО "Смешарики" и ООО "Мармелад Медиа" - предприниматели не получали.
Суд установил, что администратором домена является индивидуальный предприниматель, а владельцем сайта - компания, поэтому они несут солидарную ответственность. Доводы ответчиков о том, что размещение картинок не является публичной офертой и товар фактически не изготавливался, суд отклонил.
За каждый из четырех рисунков и четырех товарных знаков назначена минимальная компенсация 10 тысяч рублей, общая сумма - 80 тысяч рублей. С учетом судебных издержек и госпошлины взыскано около 110 тысяч рублей.
