Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке замглавы Елизово получил 7,5 года колонии за хищение земель - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 14.05.2026
На Камчатке замглавы Елизово получил 7,5 года колонии за хищение земель

На Камчатке замглавы Елизовского городского поселения получил 7,5 года колонии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы администрации Елизовского городского поселения осудили на 7 лет 6 месяцев колонии за хищение муниципальных земель и получение взяток.
  • С 2022 по 2024 год он вместе с другими лицами создал организованную группу, незаконно отчуждено 69 участков, ущерб превысил 199 миллионов рублей.
  • Осужденного также признали виновным в получении не менее трех взяток на сумму свыше 3,5 миллиона рублей.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая – РИА Новости. Заместитель главы администрации Елизовского городского поселения осужден на 7 лет 6 месяцев колонии строгого режима за хищение муниципальных земель почти на 200 миллионов рублей и получение взяток, сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.
По данным следствия и суда, с 2022 по 2024 год замглавы вместе с главой администрации, руководителями управлений архитектуры, имущества и контрольно-счетной палаты создал организованную группу для хищения земель. После незаконного отчуждения участки переводили в "индивидуальное жилищное строительство" и продавали по рыночной цене. Всего незаконно отчуждено 69 участков, ущерб превысил 199 миллионов рублей.
Илья Бронштейн в суде - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Обвиняемый во взятке экс-зампред правительства Подмосковья находится на СВО
07:24
Кроме того, через посредника (руководителя кадастровой фирмы) был организован канал взяток. Как установил суд, получено не менее трех взяток на сумму свыше 3,5 миллиона рублей за беспрепятственное оформление земли.
«
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 4 миллионов рублей... Помимо этого, в доход государства конфисковано 3,75 миллиона рублей, полученных преступным путем", - говорится в сообщении СУСК в мессенджере "Макс".
Также осужденный на 10 лет лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. В СУСК уточнили, что он признан виновным по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата), пунктам "в", "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
В ведомстве отметили, что наложен арест на имущество соучастников на 60 миллионов рублей, а также на незаконно отчужденные участки стоимостью более 199 миллионов рублей.
Бывшая заместитель главы Краснодарского края Анна Минькова во время оглашения приговора в Ленинском суде Краснодара. 13 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Экс-замгубернатора Кубани приговорили к 5,5 года условно за мошенничество
Вчера, 15:53
 
ПроисшествияРоссияКамчатский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала