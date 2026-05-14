На Камчатке замглавы Елизово получил 7,5 года колонии за хищение земель

П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая – РИА Новости. Заместитель главы администрации Елизовского городского поселения осужден на 7 лет 6 месяцев колонии строгого режима за хищение муниципальных земель почти на 200 миллионов рублей и получение взяток, сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.

По данным следствия и суда, с 2022 по 2024 год замглавы вместе с главой администрации, руководителями управлений архитектуры, имущества и контрольно-счетной палаты создал организованную группу для хищения земель. После незаконного отчуждения участки переводили в "индивидуальное жилищное строительство" и продавали по рыночной цене. Всего незаконно отчуждено 69 участков, ущерб превысил 199 миллионов рублей.

Кроме того, через посредника (руководителя кадастровой фирмы) был организован канал взяток. Как установил суд, получено не менее трех взяток на сумму свыше 3,5 миллиона рублей за беспрепятственное оформление земли.

« "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 4 миллионов рублей... Помимо этого, в доход государства конфисковано 3,75 миллиона рублей, полученных преступным путем", - говорится в сообщении СУСК в мессенджере " Макс ".

Также осужденный на 10 лет лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. В СУСК уточнили, что он признан виновным по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата), пунктам "в", "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).