Рейтинг@Mail.ru
Израиль готов возобновить боевые действия в Иране, заявил министр обороны - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 14.05.2026
Израиль готов возобновить боевые действия в Иране, заявил министр обороны

Кац: Израиль при необходимости готов возобновить боевые действия против Ирана

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна готова к возможному возобновлению боевых действий против Ирана для нейтрализации остающихся угроз.
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Израиль готов к возможному возобновлению боевых действий против Ирана, если это потребуется для нейтрализации остающихся угроз, заявил в четверг министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.
Кац на церемонии памяти павших в Шестидневной войне и Войне на истощение выступил с утверждением, что "миссия не завершена", и необходимо "завершить эту кампанию и гарантировать, что Иран больше не будет представлять угрозу", которую он якобы создает "для Израиля, американских войск и всего свободного мира на протяжении многих поколений".
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Нетаньяху хочет, чтобы Израиль отказался от военной помощи США
11 мая, 03:32
"Как я уже говорил ранее - мы готовы к возможности, что вскоре нам придется снова действовать, чтобы обеспечить достижение этих целей", - подчеркнул министр.
Накануне зампредседателя иранского Совбеза Али Багери заявил, что именно американцы и израильтяне создали угрозы для нацбезопасности и суверенитета Ирана. Он также счел их действия угрожающими международному праву, стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях.
В конце марта премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран и поддерживаемые им силы на Ближнем Востоке больше не представляют угрозы существованию Израиля, но признал их способность атаковать еврейское государство.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
Израильские танки - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Израиль заявил о готовности возобновить боевые действия на всех фронтах
13 мая, 17:45
 
В миреИранИзраильБлижний ВостокАли БагериИсраэль КацБиньямин НетаньяхуВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала