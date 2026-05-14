Израиль готов возобновить боевые действия в Иране, заявил министр обороны

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Израиль готов к возможному возобновлению боевых действий против Ирана, если это потребуется для нейтрализации остающихся угроз, заявил в четверг министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

"Как я уже говорил ранее - мы готовы к возможности, что вскоре нам придется снова действовать, чтобы обеспечить достижение этих целей", - подчеркнул министр.