Израиль готов возобновить боевые действия в Иране, заявил министр обороны

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Израиль готов к возможному возобновлению боевых действий против Ирана, если это потребуется для нейтрализации остающихся угроз, заявил в четверг министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.
Кац на церемонии памяти павших в Шестидневной войне и Войне на истощение выступил с утверждением, что "миссия не завершена", и необходимо "завершить эту кампанию и гарантировать, что Иран больше не будет представлять угрозу", которую он якобы создает "для Израиля, американских войск и всего свободного мира на протяжении многих поколений".
"Как я уже говорил ранее - мы готовы к возможности, что вскоре нам придется снова действовать, чтобы обеспечить достижение этих целей", - подчеркнул министр.
Накануне зампредседателя иранского Совбеза Али Багери заявил, что именно американцы и израильтяне создали угрозы для нацбезопасности и суверенитета Ирана. Он также счел их действия угрожающими международному праву, стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях.
В конце марта премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран и поддерживаемые им силы на Ближнем Востоке больше не представляют угрозы существованию Израиля, но признал их способность атаковать еврейское государство.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.