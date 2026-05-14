Миссия Ирана заявила о давлении на соавторов резолюции по Ормузу - РИА Новости, 14.05.2026
00:44 14.05.2026
Миссия Ирана заявила о давлении на соавторов резолюции по Ормузу

Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США и Бахрейн представили новый проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу.
  • В иранском постпредстве при ООН заявили, что многие страны поддержали документ под угрозой и давлением.
ООН, 14 мая – РИА Новости. Многие страны из числа соавторов американо-бахрейнского проекта резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу поддержали документ под угрозой и давлением, заявили в иранском постпредстве при ООН.
США и Бахрейн ранее представили новый проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу, в котором, среди прочего, содержится требование к Ирану прекратить атаки, минирование и взимание сборов. В миссии РФ при ООН, комментируя документ, заявили, что Москва не поддерживает опасных попыток насытить документ несбалансированными формулировками, односторонними требованиями к Тегерану при полном игнорировании первопричины кризиса – американо-израильской военной авантюры против Ирана.
"Всем известно, что многие участники присоединились к проекту резолюции под политическим давлением, принуждением и даже угрозами", – говорится в заявлении иранской миссии в Х.
Там же отметили, что никакое число "принужденных соавторов" не может легитимизировать продолжающиеся международно-противоправные действия Вашингтона против Ирана.
По данным постпреда США при ООН Майка Уолтца, соавторами (включая Бахрейн и США) стали 113 стран.
