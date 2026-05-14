Глава Гагаузии готова бороться за справедливость, заявил адвокат

КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул, которая находится в СИЗО в ожидании приговора, не сломлена и готова бороться за справедливость и свое полное оправдание, заявила РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам.

"Евгению не сломали ни этим заключением, ни тем, что отлучили от маленького сына, от семьи. Нет, она в дальнейшем готова бороться за справедливость и за полное оправдание, чего мы и добьемся", - заявила Байрам.