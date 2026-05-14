Глава Гагаузии готова бороться за справедливость, заявил адвокат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главу Гагаузии приговорили к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор".
- Адвокат Наталья Байрам заявила, что Гуцул не сломлена и готова бороться за справедливость и свое полное оправдание.
КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул, которая находится в СИЗО в ожидании приговора, не сломлена и готова бороться за справедливость и свое полное оправдание, заявила РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам.
Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года вынес обвинительный приговор Гуцул, назначив ей семь лет лишения свободы с немедленным исполнением по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Сама Гуцул и ее сторонники называют преследование политической расправой и попыткой центра ликвидировать оппозицию в стране.
"Евгению не сломали ни этим заключением, ни тем, что отлучили от маленького сына, от семьи. Нет, она в дальнейшем готова бороться за справедливость и за полное оправдание, чего мы и добьемся", - заявила Байрам.
В четверг совпали две даты, связанные с Гагаузией: день принятия Уложения, которое закрепляет особый статус автономии, и трехлетие избрания Евгении Гуцул на пост главы региона.
Отношения между молдавскими властями и Гагаузской автономией перешли в фазу острого конфликта после победы Гуцул на выборах главы региона в 2023 году. Центральные власти Молдавии отказались признать результаты голосования и инициировали серию уголовных дел против руководства автономии. В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам колонии по обвинению в незаконном финансировании ныне запрещенной партии "Шор". В настоящее время глава Гагаузии находится в СИЗО, ожидая решения Апелляционной палаты Кишинева.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсом на евроинтеграцию. Согласно закону 1994 года, Гагаузия имеет особый правовой статус в составе Молдавии. Одной из ключевых норм является право региона на внешнее самоопределение в случае, если Молдавия утратит свою государственность, например, при объединении с другим государством.