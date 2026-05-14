Представление врио губернатора Брянской области состоится в четверг

БРЯНСК, 14 мая - РИА Новости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил РИА Новости, что его представление в регионе состоится в четверг.
Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Александра Богомаза и назначил Ковальчука врио губернатора Брянской области.
"Сегодня", - заявил РИА Новости Ковальчук в четверг в ответ на вопрос о том, когда он официально будет представлен в регионе.
Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске. Имеет три высших образования. До перехода на госслужбу занимал ответственные должности в банковской сфере, обладает большим опытом работы на руководящих должностях государственной гражданской службы. Занимал должность главы правительства ЛНР с июля 2024 года, до этого занимал пост вице-губернатора Челябинской области, а также руководил одним из самых крупных муниципалитетов на Южном Урале - Миасским городским округом. Выпускник шестого потока так называемой "школы губернаторов".
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).