В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести налоговый вычет на расходы, связанные с организацией и проведением свадебного мероприятия.

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Сангаджи Тарбаев, Ксения Горячева и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу.

Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.

Законопроектом предлагается установить социальный налоговый вычет по НДФЛ в сумме расходов на товары, работы и услуги, связанные с организацией и проведением свадебного мероприятия в связи с государственной регистрацией заключения брака.

Проектом предусмотрены ограничения, направленные на адресность и предотвращение злоупотреблений: вычет предлагается предоставлять однократно, только в связи с регистрацией брака, в размере фактических расходов, но не более 400 тысяч рублей на двоих.

Уточняется, что расходы должны быть подтверждены документами и относиться к перечню, который утвердит Минфин совместно с Минтрудом.

Из суммы вычета предлагается исключить расходы, оплаченные за счет работодателя, бюджетных средств, материнского капитала или иных мер господдержки, а также расходы на алкогольную, спиртосодержащую, табачную и никотинсодержащую продукцию.

Отмечается, что получить вычет можно будет как в общем порядке по окончании налогового периода, так и досрочно через работодателя после подтверждения права налоговым органом.