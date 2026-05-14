16:05 14.05.2026
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу

Молодожены во время торжественной регистрации брака. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести налоговый вычет на расходы, связанные с организацией и проведением свадебного мероприятия.
  • Вычет предлагается предоставлять однократно, только в связи с регистрацией брака, в размере фактических расходов, но не более 400 тысяч рублей на двоих.
  • Получить вычет можно будет как в общем порядке по окончании налогового периода, так и досрочно через работодателя после подтверждения права налоговым органом.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Сангаджи Тарбаев, Ксения Горячева и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
Законопроектом предлагается установить социальный налоговый вычет по НДФЛ в сумме расходов на товары, работы и услуги, связанные с организацией и проведением свадебного мероприятия в связи с государственной регистрацией заключения брака.
Проектом предусмотрены ограничения, направленные на адресность и предотвращение злоупотреблений: вычет предлагается предоставлять однократно, только в связи с регистрацией брака, в размере фактических расходов, но не более 400 тысяч рублей на двоих.
Уточняется, что расходы должны быть подтверждены документами и относиться к перечню, который утвердит Минфин совместно с Минтрудом.
Из суммы вычета предлагается исключить расходы, оплаченные за счет работодателя, бюджетных средств, материнского капитала или иных мер господдержки, а также расходы на алкогольную, спиртосодержащую, табачную и никотинсодержащую продукцию.
Отмечается, что получить вычет можно будет как в общем порядке по окончании налогового периода, так и досрочно через работодателя после подтверждения права налоговым органом.
По мнению авторов, принятие проекта будет способствовать дополнительной поддержке граждан, вступающих в брак, снижению единовременной финансовой нагрузки на молодые семьи, повышению прозрачности расчетов в сфере свадебных услуг и развитию более последовательной системы налоговых стимулов, связанных с поддержкой семьи.
