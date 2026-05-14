В ГД предложили обязать госорганы принимать документы в электронном виде
11:44 14.05.2026
В ГД предложили обязать госорганы принимать документы в электронном виде

"Новые люди" предложили обязать госорганы принимать документы в электронном виде

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили обязать государственные организации и компании принимать документы в электронном виде и не требовать бумажные.
Обращение с соответствующим предложением к вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность закрепления общей обязанности всех государственных органов… обеспечивать прием документов в электронной форме и не требовать их представления на бумажном носителе", - сказано в обращении.
Парламентарии также предложили поручить провести ревизию административных регламентов и карточек массовых социально значимых услуг, в которых после электронной подачи заявления все еще требуется приносить документы на бумаге. По их мнению, по итогам такой ревизии можно будет сформировать перечень услуг, где бумажное представление документов должно быть исключено в первую очередь, включая отдельные услуги МВД, Госавтоинспекции, образовательных организаций, Социального фонда России, МФЦ и региональных органов соцзащиты.
Депутаты напомнили, что люди при получении государственных, муниципальных и социально значимых услуг по-прежнему сталкиваются с ситуациями, когда электронная подача заявления не освобождает от необходимости лично приносить бумажные документы, их копии или оригиналы для повторной проверки.
По их словам, это означает дополнительные визиты в ведомства, МФЦ, образовательные организации, подразделения МВД, организации социальной сферы и иные учреждения, а также необходимость распечатывать документы, делать копии, отпрашиваться с работы, повторно подтверждать сведения, которые уже есть в государственных информационных системах либо были представлены в электронной форме.
