Глава Минздрава Британии объявил об отставке

ЛОНДОН, 14 мая – РИА Новости. Глава британского минздрава Уэс Стритинг объявил, что уходит в отставку на фоне слухов о возможной отставке премьера Кира Стармера.
"Это все хорошие причины для меня оставаться на посту, но, как вы знаете из нашего разговора на этой неделе, я потерял уверенность в вашем лидерстве и заключил, что для меня будет бесчестно и беспринципно остаться… Мне очень жаль уходить из правительства таким образом", - написал он в письме премьеру, которое опубликовал в соцсети Х.