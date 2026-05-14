Гладкову будут предложены варианты трудоустройства, заявил Песков

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Экс-губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову будут предложены варианты трудоустройства, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Гладкова и губернатора Брянской области Александра Богомаза. Путин назначил Александра Шуваева временно исполняющим обязанности главы Белгородской области, а врио губернатора Брянской области стал Егор Ковальчук.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Гладков и Богомаз много лет работали в чрезвычайных условиях и показали свою высокую эффективность.
"Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства", - сообщил Песков журналистам.
Уже известно, что Богомаз переходит на работу в Государственную думу. Центральная избирательная комиссия РФ на заседании в четверг передала ему вакантный мандат экс-депутата от "Единой России" Айрата Фаррахова.