Рейтинг@Mail.ru
Гладкову будут предложены варианты трудоустройства, заявил Песков - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 14.05.2026
Гладкову будут предложены варианты трудоустройства, заявил Песков

Песков: Гладкову будут предложены варианты трудоустройства

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вячеславу Гладкову и Александру Богомазу будут предложены варианты трудоустройства.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Экс-губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову будут предложены варианты трудоустройства, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Гладкова и губернатора Брянской области Александра Богомаза. Путин назначил Александра Шуваева временно исполняющим обязанности главы Белгородской области, а врио губернатора Брянской области стал Егор Ковальчук.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Гладков и Богомаз много лет работали в чрезвычайных условиях и показали свою высокую эффективность.
"Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства", - сообщил Песков журналистам.
Уже известно, что Богомаз переходит на работу в Государственную думу. Центральная избирательная комиссия РФ на заседании в четверг передала ему вакантный мандат экс-депутата от "Единой России" Айрата Фаррахова.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Гладков поблагодарил жителей за поддержку и пожелал победы
Вчера, 07:35
 
РоссияБелгородская областьДмитрий ПесковВячеслав ГладковЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала