Рейтинг@Mail.ru
Пассажиры лайнера, где вспыхнул гастроэнтерит, смогут ходить на экскурсии - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 14.05.2026
Пассажиры лайнера, где вспыхнул гастроэнтерит, смогут ходить на экскурсии

Пассажирам Ambition, где вспыхнул гастроэнтерит, разрешили ходить на экскурсии

© REUTERS / Stephane MaheКруизный лайнер Ambition в порту Бордо во Франции
Круизный лайнер Ambition в порту Бордо во Франции - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© REUTERS / Stephane Mahe
Круизный лайнер Ambition в порту Бордо во Франции
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На круизном лайнере Ambition произошла вспышка гастроэнтерита, зафиксировано 49 случаев заболевания.
  • Пассажирам лайнера разрешили ходить на экскурсии при отсутствии симптомов заболевания.
ЛОНДОН, 14 мая - РИА Новости. Пассажирам лайнера Ambition, на котором произошла вспышка гастроэнтерита, разрешили ходить на экскурсии при отсутствии симптомов заболевания, сообщила компания-владелец судна Ambassador Cruise Line.
Агентство Франс Пресс в среду передало, что 92-летний пассажир скончался на круизном лайнере во французском Бордо, предположительно, из-за гастроэнтерита. В связи с этим 1,7 тысячи человек на борту были помещены на карантин. В Ambassador Cruise Line рассказали РИА Новости, что на судне зафиксировано 49 случаев гастроэнтерита, в том числе у одного члена экипажа.
Круизный лайнер Ambition в порту Бордо во Франции - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
На лайнере Ambition ввели усиленные меры после смерти пассажира
13 мая, 16:54
"Гости теперь могут сойти с судна, и все запланированные экскурсии будут продолжаться в соответствии с планами", - говорится в сообщении компании в ее соцсетях.
Компания так же заявила, что у скончавшегося 92-летнего пассажира не было симптомов гастроэнтерита и что на судне продолжают действовать повышенные санитарные меры и карантин.
Круизный лайнер Ambition отправился в плавание от Шетландских островов в Шотландии 6 мая и останавливался в Белфасте, Ливерпуле и французском Бресте, после чего прибыл в Бордо. По данным Франс Пресс, судно должно было направиться к северу Испании, а потом вернуться в Ливерпуль 22 мая.
Гастроэнтерит - это воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника, из-за которого у заболевшего могут быть рвота, диарея, боль в животе и лихорадка. Чаще всего вызвано инфекциями, такими как ротавирус и норовирус.
Круизный лайнер Ambition в порту Бордо во Франции - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Появились подробности о вспышке вируса на лайнере у берегов Франции
13 мая, 17:43
 
БордоЛиверпульЗдоровьеФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала