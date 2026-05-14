Пассажиры лайнера, где вспыхнул гастроэнтерит, смогут ходить на экскурсии

ЛОНДОН, 14 мая - РИА Новости. Пассажирам лайнера Ambition, на котором произошла вспышка гастроэнтерита, разрешили ходить на экскурсии при отсутствии симптомов заболевания, сообщила компания-владелец судна Ambassador Cruise Line.
Агентство Франс Пресс в среду передало, что 92-летний пассажир скончался на круизном лайнере во французском Бордо, предположительно, из-за гастроэнтерита. В связи с этим 1,7 тысячи человек на борту были помещены на карантин. В Ambassador Cruise Line рассказали РИА Новости, что на судне зафиксировано 49 случаев гастроэнтерита, в том числе у одного члена экипажа.
"Гости теперь могут сойти с судна, и все запланированные экскурсии будут продолжаться в соответствии с планами", - говорится в сообщении компании в ее соцсетях.
Компания так же заявила, что у скончавшегося 92-летнего пассажира не было симптомов гастроэнтерита и что на судне продолжают действовать повышенные санитарные меры и карантин.
Гастроэнтерит - это воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника, из-за которого у заболевшего могут быть рвота, диарея, боль в животе и лихорадка. Чаще всего вызвано инфекциями, такими как ротавирус и норовирус.