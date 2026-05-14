Пассажиры лайнера, где вспыхнул гастроэнтерит, смогут ходить на экскурсии

Краткий пересказ от РИА ИИ На круизном лайнере Ambition произошла вспышка гастроэнтерита, зафиксировано 49 случаев заболевания.

Пассажирам лайнера разрешили ходить на экскурсии при отсутствии симптомов заболевания.

ЛОНДОН, 14 мая - РИА Новости. Пассажирам лайнера Ambition, на котором произошла вспышка гастроэнтерита, разрешили ходить на экскурсии при отсутствии симптомов заболевания, сообщила компания-владелец судна Ambassador Cruise Line.

Агентство Франс Пресс в среду передало, что 92-летний пассажир скончался на круизном лайнере во французском Бордо , предположительно, из-за гастроэнтерита. В связи с этим 1,7 тысячи человек на борту были помещены на карантин. В Ambassador Cruise Line рассказали РИА Новости, что на судне зафиксировано 49 случаев гастроэнтерита, в том числе у одного члена экипажа.

"Гости теперь могут сойти с судна, и все запланированные экскурсии будут продолжаться в соответствии с планами", - говорится в сообщении компании в ее соцсетях.

Компания так же заявила, что у скончавшегося 92-летнего пассажира не было симптомов гастроэнтерита и что на судне продолжают действовать повышенные санитарные меры и карантин.

Круизный лайнер Ambition отправился в плавание от Шетландских островов в Шотландии 6 мая и останавливался в Белфасте Ливерпуле и французском Бресте , после чего прибыл в Бордо. По данным Франс Пресс, судно должно было направиться к северу Испании , а потом вернуться в Ливерпуль 22 мая.