Фотовыставка "Первые среди звезд" открылась в Саратове

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Проект "Первые среди звезд", подготовленный РИА Новости и посвященный героям и событиям отечественной космонавтики, открылся на площадке Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. (СГТУ), сообщает корреспондент РИА Новости.

Уникальные документальные кадры, созданные фотокорреспондентами РИА Новости, рассказывают о том, как мечта о космосе стала частью большой истории России, ее науки, культуры и повседневной жизни. От Циолковского и Королева до Гагарина, Терешковой и Леонова, от первых спутников и орбитальных станций до МКС, лунных программ и проектов будущего.

Ректор СГТУ имени Гагарина Ю.А. Сергей Наумов напомнил, что 2026 год проходит под эгидой 65-летия первого полета человека в космос, назвав этот прорыв в космонавтике подвигом и торжеством отечественной науки, а для саратовцев — поводом гордиться вкладом города в освоение космоса.

"Именно на нашей земле началась дорога к звездам для Юрия Алексеевича Гагарина. Космический первопроходец, простой советский человек учился в Саратовском индустриальном техникуме, который сейчас является Профессионально-педагогическим колледжем СГТУ. И в аэроклубе в Саратове Гагарин совершил свой первый полет. Современный политех и сегодня тесно связан с космонавтикой. Университет входит в число опорных вузов "Роскосмоса", готовит кадры для аэрокосмической отрасли, ученые СГТУ разрабатывают технологии для освоения космоса", — объяснил Наумов и поблагодарил РИА Новости за предоставленную университету экспозицию.

Значение выставки для студентов и ее роль в воспитании будущих инженеров подчеркнула директор культурно-просветительского центра СГТУ имени Гагарина Ю.А. Наталья Обрежа.

© Фото : Егор Маляров Директор культурно-просветительского центра СГТУ имени Гагарина Ю.А. Наталья Обрежа выступает с приветственной речью на открытии выставки "Первые среди звезд"

"Когда мы говорим о легендарном полете, мы всегда вспоминаем, что за этим подвигом стоит колоссальный труд тысяч людей — изобретателей, конструкторов, инженеров, рабочих. Это целая машина. Сегодня вы, студенты, — те, кто продолжит достойное дело развития космической отрасли. Эта выставка символична: она обрела дом в стенах нашего университета и всегда будет напоминать о том, что в руках студентов — развитие космической отрасли, отечественной промышленности и технологическая независимость нашего государства", — рассказала Обрежа.

В выставку интегрирован подкаст "Первые среди звезд", который запустили Радио Sputnik и ON Медиа. Это серия из девяти видеоподкастов, каждый из которых посвящен этапу развития отечественной космонавтики: первым шагам советской программы по освоению космоса, подготовке первых космонавтов и техническим прорывам, определившим развитие космонавтики.

"Для меня особая честь представлять фотовыставку нашего проекта "Первые среди звезд" именно здесь — в университете, который гордо носит имя первого космонавта планеты. Хочу поблагодарить партнеров, с которыми мы создавали этот проект: Радио Sputnik, Госкорпорацию "Роскосмос", Российское военно-историческое общество, Национальный центр исторической памяти при президенте России и Российское историческое общество — все вместе мы работали над тем, чтобы история первых покорителей космоса звучала живо и современно. Уверен, что студенты СГТУ почувствуют с этой выставкой особую, личную связь", — добавил менеджер по взаимодействию с органами государственной власти медиахолдинга ON Медиа Кирилл Сербин.

© Фото : Егор Маляров Менеджер по взаимодействию с органами государственной власти медиахолдинг ON медиа Кирилл Сербин

Уникальность выставки, по мнению заведующей Народным музеем Ю.А. Гагарина Профессионально-педагогического колледжа Инны Буйкевич, заключается в сочетании архивных кадров и интерактивных форматов.

"Я уже много лет работаю с большой коллекцией фотографий Юрия Алексеевича Гагарина, и в этой выставке есть уникальные снимки. Но спасибо вам не только за возможность их увидеть. В век современных технологий можно еще и прослушать историю каждого кадра. Посетителям не нужен экскурсовод — можно самостоятельно подойти и все узнать", — отметила Буйкевич.

© Фото : Егор Маляров Заведующая Народным музеем Ю.А. Гагарина Инна Буйкевич © Фото : Егор Маляров Слева направо Инна Николаевна Буйкевич, Наталья Обрежа, Кирилл Ибрагимов © Фото : Егор Маляров Студенты СГТУ имени Гагарина Ю.А. осматривают фотовыставку фотовыставки "Первые среди звезд" © Фото : Егор Маляров Студенты СГТУ имени Гагарина Ю.А. осматривают фотовыставку фотовыставки "Первые среди звезд"

Символичность открытия выставки на площадке СГТУ имени Гагарина Ю.А. подчеркнул начальник отдела реализации проектов Дирекции государственных проектов Кирилл Ибрагимов.

"Космическая отрасль — это не только мечта, но и реальная профессиональная траектория, и возможность стать космонавтом или связать свою карьеру с космической промышленностью есть у каждого. Для этого важно получить качественное образование, развить инженерное мышление и освоить современные компетенции. Именно в СГТУ имени Гагарина Ю.А. созданы все условия, чтобы студенты могли приобрести необходимые знания и навыки для работы в высокотехнологичных отраслях. Уверен, что эта выставка станет для молодежи еще одним шагом к большим целям и новым достижениям", — добавил Ибрагимов.