Перевооружение Европы повышает напряженность в мире, заявил папа Римский

© REUTERS / Guglielmo Mangiapane Папа Римский Лев XIV во время визита в Римский университет "Сапиенца". 14 мая 2026

РИМ, 14 мая - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV раскритиковал рост расходов на военные нужды в Европе и заявил, что такие меры повышают нестабильность и напряженность в мире.

По словам понтифика, текущие процессы перевооружения лишают общество инвестиций в образование и здравоохранение, подрывают доверие к дипломатии и обогащают элиты, которым нет дела до общественного блага.

"За последний год рост затрат на военные нужды в мире и, в частности, в Европе был огромным. Давайте не будем называть обороной перевооружение, которое повышает напряженность и нестабильность", - заявил Лев XIV во время выступления в римском университете "Сапиенца".

Помимо этого, понтифик призвал проявлять осторожность в деле развития и применения искусственного интеллекта (ИИ) в военных и гражданских целях. По его словам, активное использование нейросетей может снизить важность решений, принимаемых людьми, и еще больше усугубить конфликты.