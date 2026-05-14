17:11 14.05.2026 (обновлено: 17:27 14.05.2026)
Перевооружение Европы повышает напряженность в мире, заявил папа Римский

© REUTERS / Guglielmo MangiapaneПапа Римский Лев XIV во время визита в Римский университет "Сапиенца". 14 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Папа Римский Лев XIV заявил, что перевооружение Европы повышает напряженность в мире.
  • По словам понтифика, рост затрат на военные нужды лишает общество инвестиций в образование и здравоохранение, подрывает доверие к дипломатии и обогащает элиты.
  • Папа Римский призвал проявлять осторожность в развитии и применении искусственного интеллекта в военных и гражданских целях, отметив, что активное использование нейросетей может усугубить конфликты.
РИМ, 14 мая - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV раскритиковал рост расходов на военные нужды в Европе и заявил, что такие меры повышают нестабильность и напряженность в мире.
По словам понтифика, текущие процессы перевооружения лишают общество инвестиций в образование и здравоохранение, подрывают доверие к дипломатии и обогащают элиты, которым нет дела до общественного блага.
"За последний год рост затрат на военные нужды в мире и, в частности, в Европе был огромным. Давайте не будем называть обороной перевооружение, которое повышает напряженность и нестабильность", - заявил Лев XIV во время выступления в римском университете "Сапиенца".
Помимо этого, понтифик призвал проявлять осторожность в деле развития и применения искусственного интеллекта (ИИ) в военных и гражданских целях. По его словам, активное использование нейросетей может снизить важность решений, принимаемых людьми, и еще больше усугубить конфликты.
В качестве примеров, где применяется ИИ в военных нуждах, папа Римский упомянул, в частности, конфликты вокруг Ирана и в Ливане. Он также призвал направить использование нейросетей в мирное русло.
