- Замглавы МИД Дмитрий Любинский заявил, что страны Европы игнорируют реальную угрозу украинских хакеров.
- По словам Любинского, европейские страны предоставляют украинским хакерам необходимую инфраструктуру для совершения мошеннических действий.
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Страны Европы игнорируют реальную угрозу украинских хакеров и предоставляют им необходимую инфраструктуру для мошенничества, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
"Европейские страны, следуя исключительно политическим установкам, игнорируют реальную угрозу, исходящую от украинских хакерских подразделений, и, более того, предоставляют им необходимую инфраструктуру для совершения мошеннических действий", - сказал он в ходе круглого стола на тему угрозы распространения преступности и наркотиков с территории Украины.