С десяток европейских лидеров и крупнейших функционеров Евросоюза за последние дни вызвались быть представителями Европы на мирных переговорах с Путиным. Говорить о диалоге с Кремлем для европейцев больше не табу, а новая норма. Их суета — лучшая иллюстрация прогремевших слов президента России о том, что украинский конфликт идет к завершению. Европейцы не успевают по срокам, не держат темп и оттого хотят прибегнуть к уже однажды сработавшему приему: симулировать мирный процесс и выиграть время.

Актуальная стратегия ЕС Великобритании состоит в том, чтобы провести полноценную милитаризацию Европы к 2030 году, а до того времени локализовать конфликт с Россией территорией Украины , обеспечивая искусственное дыхание киевскому режиму. В рамках этой стратегии были выделение кредита в 90 миллиардов евро, которых Киеву должно хватить продержаться еще хотя бы два года войны, и превращение Европы в стратегический тыл ВСУ

И чем дальше, тем больше растет понимание, что стратегия не сработает. Да, европейский тыл может обеспечить ВСУ чем угодно: дронами, боеприпасами, финансами, сухпайками. Только одним не может обеспечить — людьми. Зеленский своих военных никогда не берег, а мобилизационный потенциал Украины всегда был много ниже, чем у России. Результат — в ВСУ катастрофическая нехватка личного состава, и Киев с союзниками не могут заменить живую силу дронами, сколько их не клепай. Отправить своих солдат на поле боя европейцы не способны — прошлогодний провал "коалиции желающих" это доказал.

Вдобавок Зеленский становится неуправляемым, да и географию конфликта не удается ограничивать территорией Украины. Тому подтверждение — сюжет с украинскими БПЛА в Прибалтике , с помощью которых киевский режим напрямую втягивает в войну своих местных мелких союзников. Воевать на собственной территории европейские элиты не собирались в принципе. Европа как минимум не планировала прямую войну с Россией в ближайшие несколько лет, а как максимум вообще думала победить русских руками украинских подрядчиков.

Эти обстоятельства объясняют революционные подвижки в европейском поведении, которые произошли буквально за пару дней. В их революционности мало кто отдает себе отчет. Ведь в 2022-м Россию на Западе "отменили". Предполагалось, что с ней больше не будут разговаривать ни о чем и никогда — только принимать акт о полной и безоговорочной капитуляции.

Затем началась охота на ведьм — диссидентов-вероотступников, утверждавших, что капитуляция России откладывается на неопределенный срок, а пока с Москвой необходимо все-таки договариваться. Потом в Белый дом вернулся Дональд Трамп , начал переговоры с Кремлем, и в Европе после долгого заламывания рук и скулежа по этому поводу приняли эти переговоры, но при условии полного прекращения огня и заморозки боевых действий по линии фронта.

Теперь про это предварительное условие никто в Европе не вспоминает. Начиная с 9 мая Москве вообще больше не ставят условий. Вместо этого европейские деятели выстраиваются в очередь на переговоры с Путиным и спорят между собой, кто из них достоин представлять в глазах российского президента Европу.

Среди самозваных путинских визави презабавные персонажи. Президент Финляндии Александр Стубб, который много лет добивался и добился отказа своей Суоми от исторически особых отношений с Россией в пользу вступления в НАТО , а теперь пробивает размещение на российской границе ядерного оружия. Глава европейской дипломатии Кая Каллас , которая получила свой нынешний пост в первую очередь благодаря русофобии и лично возглавляла травлю "еретиков", которые выступали за конструктивный подход к России. Теперь и она возжелала говорить с Путиным: утверждает, что сможет лучше коллег "распознавать путинские ловушки".

Взрыв "миролюбия" у этих людей — первый признак того, что перспективы Киева и его союзников плохи. Чтобы предотвратить разгром, они будут готовы и отступить от своих установок (уже отступили), и пойти на уступки для Украины, и избавиться от Зеленского. Последнему уголовным делом против его серого кардинала Ермака уже дали понять, что с ним будет, если он собственным тупым упрямством сорвет переговорный процесс и вернет Европу в тупиковую колею войны на истощение. Пойдет по этому делу обвиняемым, а там и до нового Майдана недалеко.