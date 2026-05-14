18:20 14.05.2026 (обновлено: 23:46 14.05.2026)
Заявление премьера Дании о победе России вызвало переполох на Западе

L'AntiDiplomatico: слова Фредериксен о победе России отражают беспокойство ЕС

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ситуация на Украине вызывает беспокойство у европейских политиков, пишет L'AntiDiplomatico.
  • В публикации отмечается, что некоторые европейские лидеры начинают говорить о переговорах с Россией, при этом действия Владимира Зеленского вызывают все больше неодобрения.
  • Посол России в Германии заявил, что европейские страны не демонстрируют заинтересованности в налаживании диалога с Москвой по вопросу Украины.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ситуация на Украине становится все более тревожной для европейских политиков, пишет L'AntiDiplomatico.
Так издание отреагировало на слова премьер-министра Дании Метте Фредериксен о том, что мирное соглашение станет катастрофой для Европы и что победа России недопустима.
"В определенных кругах западной правящей верхушки начинает проскальзывать некоторое беспокойство, ведь если конфликт закончится <…> многие политики в буквальном смысле сядут в лужу", — отмечается в публикации.
Как пишет издание, из-за ситуации в Киеве появляется все больше европейских лидеров, которые начинают говорить о переговорах с Россией. При этом, по мнению автора материала, в Евросоюзе растет нестабильность, а действия Владимира Зеленского вызывают все больше неодобрения.
В воскресенье посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что европейские страны не демонстрируют заинтересованности в налаживании диалога с Москвой по вопросу Украины.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что Россия ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
