МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ситуация на Украине становится все более тревожной для европейских политиков, пишет L'AntiDiplomatico.
Так издание отреагировало на слова премьер-министра Дании Метте Фредериксен о том, что мирное соглашение станет катастрофой для Европы и что победа России недопустима.
"В определенных кругах западной правящей верхушки начинает проскальзывать некоторое беспокойство, ведь если конфликт закончится <…> многие политики в буквальном смысле сядут в лужу", — отмечается в публикации.
Как пишет издание, из-за ситуации в Киеве появляется все больше европейских лидеров, которые начинают говорить о переговорах с Россией. При этом, по мнению автора материала, в Евросоюзе растет нестабильность, а действия Владимира Зеленского вызывают все больше неодобрения.
В воскресенье посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что европейские страны не демонстрируют заинтересованности в налаживании диалога с Москвой по вопросу Украины.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что Россия ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже.
