Фицо обвинил власти ЕС в идиотизме из-за России

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо усомнился в адекватности политиков в ЕС из-за плана отказа от энергоресурсов из России к 2027 году, его слова цитирует издание Hlavný Denník.
"Мы такие идиоты?" — задался вопросом Фицо, выступая с речью в Братиславе.
Его в частности возмутило, что некоторые страны продолжают импортировать СПГ из России, заявляя о прекращении закупок.
"То есть нам нельзя, а Франции можно?" — отметил премьер.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки ее углеводородов, и попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. При этом те, кто отказался от российских энергоресурсов, все равно покупают их и будут покупать через посредников.
Согласно анализу РИА Новости данных аналитической компании Bruegel, импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа из России в апреле вырос на 15,5 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 2,169 миллиарда кубометров.