Рейтинг@Mail.ru
Фицо обвинил власти ЕС в идиотизме из-за России - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:55 14.05.2026 (обновлено: 02:00 14.05.2026)
Фицо обвинил власти ЕС в идиотизме из-за России

HD: Фицо раскритиковал план ЕС полностью остановить импорт энергоресурсов из РФ

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Словакии Роберт Фицо
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо усомнился в адекватности политиков ЕС из-за плана отказа от энергоресурсов из России к 2027 году.
  • Фицо заявил, что прекращение поставок энергоресурсов из России усилит зависимость Европы от США.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо усомнился в адекватности политиков в ЕС из-за плана отказа от энергоресурсов из России к 2027 году, его слова цитирует издание Hlavný Denník.
"Мы такие идиоты?" — задался вопросом Фицо, выступая с речью в Братиславе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Словакия выключает Украину и будущее Евросоюза
6 мая, 08:00
Его в частности возмутило, что некоторые страны продолжают импортировать СПГ из России, заявляя о прекращении закупок.
"То есть нам нельзя, а Франции можно?" — отметил премьер.
Кроме того, словацкий политик предупредил, что прекращение поставок энергоресурсов по этому направлению только усилит зависимость Европы от США. Он пояснил, что США перепродадут странам ЕС за более высокую цену то, что купят у Москвы.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки ее углеводородов, и попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. При этом те, кто отказался от российских энергоресурсов, все равно покупают их и будут покупать через посредников.
Согласно анализу РИА Новости данных аналитической компании Bruegel, импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа из России в апреле вырос на 15,5 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 2,169 миллиарда кубометров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Свершилось: Россия отказалась поставлять энергоресурсы в Германию
25 апреля, 08:00
 
В миреСловакияРоберт ФицоЕвросоюзРоссияСШАИмпорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала