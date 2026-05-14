Эксперт назвал заключение Ермака под стражу ударом по киевскому режиму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Дудчак, кандидат экономических наук, считает, что заключение Андрея Ермака под стражу огорчило европейских чиновников.
- Он назвал ситуацию ударом по репутации киевского режима.
- Дудчак добавил, что ситуация с Ермаком — это проявление борьбы украинских элит за место во власти.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Заключение экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака под стражу по делу о коррупции огорчило европейских чиновников - это удар по репутации киевского режима, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", кандидат экономических наук Александр Дудчак.
"Европейцы сочиняют (Зеленскому - ред.) образ борца с Россией, там же основная идея - русофобия, и чиновники европейских наднациональных структур очень печалятся, что против Ермака дело заведено, это бьет по репутации режима", - сказал Дудчак, комментируя заключение Ермака под стражу.
Эксперт также полагает, что ситуация с Ермаком - это проявление борьбы украинских элит за место во власти на Украине. "Многие хотели бы подвинуть Зеленского, потому что понимают - времени не так много, надо попытаться награбить как можно больше", - объяснил он.