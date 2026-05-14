Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал заключение Ермака под стражу ударом по киевскому режиму - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 14.05.2026
Эксперт назвал заключение Ермака под стражу ударом по киевскому режиму

Дудчак назвал заключение Ермака под стражу ударом по репутации киевского режима

© REUTERS / Alina SmutkoАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Андрей Ермак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Дудчак, кандидат экономических наук, считает, что заключение Андрея Ермака под стражу огорчило европейских чиновников.
  • Он назвал ситуацию ударом по репутации киевского режима.
  • Дудчак добавил, что ситуация с Ермаком — это проявление борьбы украинских элит за место во власти.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Заключение экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака под стражу по делу о коррупции огорчило европейских чиновников - это удар по репутации киевского режима, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", кандидат экономических наук Александр Дудчак.
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) ранее назначил Ермаку содержание под стражей с возможностью внести залог в 3,1 миллиона долларов по делу о легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Французский политик назвал Зеленского следующим на очереди после Ермака
Вчера, 16:58
"Европейцы сочиняют (Зеленскому - ред.) образ борца с Россией, там же основная идея - русофобия, и чиновники европейских наднациональных структур очень печалятся, что против Ермака дело заведено, это бьет по репутации режима", - сказал Дудчак, комментируя заключение Ермака под стражу.
Эксперт также полагает, что ситуация с Ермаком - это проявление борьбы украинских элит за место во власти на Украине. "Многие хотели бы подвинуть Зеленского, потому что понимают - времени не так много, надо попытаться награбить как можно больше", - объяснил он.
Оценивая роль США в этом деле, Дудчак предположил, что американская страна не давит на Зеленского так сильно, как могла бы через антикоррупционные расследования. У Штатов есть больше информации о роли главы киевского режима в скандалах, но Вашингтон использует ее дозированно, считает эксперт.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Дело Ермака не повлияет на украинское урегулирование, считает Песков
Вчера, 15:16
 
В миреКиевРоссияУкраинаАндрей ЕрмакВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала