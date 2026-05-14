Миллионный залог за Ермака внесут уже сегодня, считают в Раде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Высший антикоррупционный суд Украины назначил экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку арест с возможностью внесения залога в 3,1 миллиона долларов.
- Ермак заявил, что у него нет таких средств нет.
- Депутат Ярослав Железняк считает, что залог внесут уже сегодня, источником выступят различные представители юридических кругов.
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк считает, что залог за экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, в размере 3,1 миллиона долларов, будет внесен уже в четверг, источником выступят различные представители юридических кругов.
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) ранее огласил приговор в отношении Ермака, обвиняемого в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом, ему назначено содержание под стражей с возможностью внесения залога в 3,1 миллиона долларов. Он в свою очередь заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию.
"По моей информации, залог за Ермака внесут уже сегодня. Источником выступят различные представители из юридических кругов", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. ВАКС на следующий день приступил к избранию меры пресечения Ермаку. Тогда же руководитель САП Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять его под стражу с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.