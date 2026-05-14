Суд запретил экс-главе офиса Зеленского общаться с астрологом

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) заявил, что запретил экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку общаться с киевским астрологом Вероникой Аникиевич, с которой он советовался по кадровым назначениям на государственные должности.
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) ранее огласил приговор в отношении Ермака, обвиняемого в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом, ему назначено содержание под стражей с возможностью внесения залога в 3,1 миллиона долларов. Он в свою очередь заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию.
"Андрею Ермаку предписано воздержаться от общения с (бывшим вице-премьером Украины Алексеем) Чернышовым…, (бизнесменом и соратником Зеленского Тимуром) Миндичем…, Аникиевич", - сказал судья ВАКС, зачитывая приговор. Все они являются фигурантами в скандальном деле о коррупции.
Прямая трансляция велась из зала суда украинским телеканалом "Общественное".
Ермак также должен прибывать по каждому требованию к следственному прокурору, судье или в суд. Уведомлять о смене своего места проживания и работы, не отлучаться из Киева, сдать на сохранение все паспорта.
Судья также отметил, что полный текст приговора будет зачитан в ВАКС 18 мая в 16.00.
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. ВАКС на следующий день приступил к избранию меры пресечения Ермаку. Тогда же руководитель САП Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять его под стражу с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.