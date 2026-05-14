Суд запретил экс-главе офиса Зеленского общаться с астрологом

Краткий пересказ от РИА ИИ Высший антикоррупционный суд Украины запретил экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку общаться с астрологом, с которой он советовался по кадровым назначениям на государственные должности.

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) заявил, что запретил экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку общаться с киевским астрологом Вероникой Аникиевич, с которой он советовался по кадровым назначениям на государственные должности.

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) ранее огласил приговор в отношении Ермака , обвиняемого в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом , ему назначено содержание под стражей с возможностью внесения залога в 3,1 миллиона долларов. Он в свою очередь заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию.

"Андрею Ермаку предписано воздержаться от общения с (бывшим вице-премьером Украины Алексеем) Чернышовым…, (бизнесменом и соратником Зеленского Тимуром) Миндичем…, Аникиевич", - сказал судья ВАКС, зачитывая приговор. Все они являются фигурантами в скандальном деле о коррупции.

Прямая трансляция велась из зала суда украинским телеканалом "Общественное".

Ермак также должен прибывать по каждому требованию к следственному прокурору, судье или в суд. Уведомлять о смене своего места проживания и работы, не отлучаться из Киева, сдать на сохранение все паспорта.

Судья также отметил, что полный текст приговора будет зачитан в ВАКС 18 мая в 16.00.