В Германии раскрыли, зачем на Украине на самом деле арестовали Ермака
10:21 14.05.2026 (обновлено: 10:37 14.05.2026)
В Германии раскрыли, зачем на Украине на самом деле арестовали Ермака

BZ: арест Ермака стал сигналом Зеленскому от Запада

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арест экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака стал сигналом Владимиру Зеленскому от Запада, пишет Berliner Zeitung.
  • Издание пишет, что за арестом могут стоять западные игроки, которые хотят вынудить Зеленского к реформам.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Арест экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака стал сигналом Владимиру Зеленскому от Запада, пишет Berliner Zeitung.

"Некоторые наблюдатели подозревают давление со стороны Вашингтона. Другие видят за наступлением скорее европейских игроков и ориентированные на Запад антикоррупционные сети, которые хотели вынудить Зеленского к реформам", — говорится в публикации.
Издание со ссылкой на украинские СМИ пишет, что ситуацию с Ермаком можно истолковать как "последнее предупреждение" главе киевского режима. При этом, по всей видимости, в процессе участвует украинская элита, которая надеется на скорое окончание конфликта и обвиняет Зеленского в препятствовании переговорам, добавляет BZ.

На этой неделе Ермака обвинили в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу. По информации издания "Страна.ua", один из особняков может принадлежать Зеленскому.
Уже в четверг самого политика взяли под стражу с возможностью выйти под залог в 140 миллионов гривен.
Фигурантами дела стали еще шесть человек. Имена не раскрывались, однако, по данным СМИ, речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о взятках. Также среди подозреваемых есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Зеленского.
Ермака уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.
