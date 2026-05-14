Ермак заявил, что подаст апелляцию на решение суда об аресте

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на суде заявил, что его защита подаст апелляцию на решение суда, отправившего его под стражу.
Прямая трансляция ведется из зала суда.
"Отрицаю любые обвинения, буду продолжать бороться, но суд принял такое решение, остаюсь на Украине. Думаю, что группа адвокатов будет подавать апелляцию", - сказал Ермак в зале суда. Трансляцию ведет украинский телеканал "Общественное".
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. ВАКС на следующий день приступил к избранию меры пресечения Ермаку. Тогда же руководитель САП Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять его под стражу с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.