09:38 14.05.2026 (обновлено: 10:13 14.05.2026)
Ермак заявил, что подаст апелляцию на решение суда об аресте

© REUTERS / Alina SmutkoАндрей Ермак в суде
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что его защита подаст апелляцию на решение суда.
  • Высший антикоррупционный суд Украины назначил ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в 3,1 миллиона долларов.
  • Ермаку предъявлены обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на суде заявил, что его защита подаст апелляцию на решение суда, отправившего его под стражу.
Прямая трансляция ведется из зала суда.
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) ранее в четверг огласил приговор в отношении Ермака, обвиняемого в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Ему назначено содержание под стражей с возможностью внесения залога в 3,1 миллиона долларов.
"Отрицаю любые обвинения, буду продолжать бороться, но суд принял такое решение, остаюсь на Украине. Думаю, что группа адвокатов будет подавать апелляцию", - сказал Ермак в зале суда. Трансляцию ведет украинский телеканал "Общественное".
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. ВАКС на следующий день приступил к избранию меры пресечения Ермаку. Тогда же руководитель САП Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять его под стражу с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.
