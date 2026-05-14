09:27 14.05.2026 (обновлено: 10:14 14.05.2026)
Ермак намекнул, что скоро выйдет из-под стражи благодаря друзьям

© REUTERS / Alina SmutkoАндрей Ермак в суде
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак намекнул, что может выйти из-под стражи, так как у него достаточно знакомых, способных внести залог.
  • Для этого потребуется собрать 140 миллионов гривен.
  • Ермака арестовали по делу о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на заседании суда намекнул, что может выйти из-под стражи, поскольку у него много знакомых, способных собрать деньги для залога.
"Все, что происходило вокруг процесса, было под давлением, вы вчера слышали позицию адвоката, дело абсолютно пустое. Денег у меня таких нет, я не готовился к этому, но у меня есть достаточно друзей, знакомых, надеюсь, что помогут в этом", — заявил он.

В четверг Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Ермака с возможностью внесения залога. Его обвиняют в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области.
Суд арестовал недвижимость по этому делу. По информации издания "Страна.ua", один из особняков может принадлежать Зеленскому.
Антикоррупционные органы уточнили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не раскрывались, однако, по данным СМИ, речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о взятках. Также среди подозреваемых есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Зеленского.
Ермака уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике. Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил РИА Новости, что новое разбирательство отразится на финансовой поддержке Киева со стороны ЕС.
В миреДело МиндичаАндрей ЕрмакУкраинаКиевВладимир ЗеленскийСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Александр КлименкоЛюксембург (округ)Киевская областьТимур МиндичЕвросоюзЕвропарламент
 
 
