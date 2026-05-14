Украинский суд отправил Ермака под стражу с возможностью внесения залога
09:14 14.05.2026 (обновлено: 09:39 14.05.2026)
Украинский суд отправил Ермака под стражу с возможностью внесения залога

Суд отправил Ермака под стражу с возможностью внесения залога в $3,1 млн

© REUTERS / Alina Smutko — Андрей Ермак в суде
Андрей Ермак в суде - РИА Новости, 14.05.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Андрей Ермак в суде. Архивное фото
  • Украинский суд отправил Андрея Ермака под стражу с возможностью внесения залога в 140 миллионов гривен.
  • Бывший глава офиса Зеленского проходит по делу о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья под Киевом.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Украинский суд арестовал бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака по делу о легализации денег.
"Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Андрею Ермаку в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 140 миллионов гривен", — заявил судья.

Сам экс-глава офиса Зеленского ранее назвал эту сумму "неподъемной" и жаловался, что у него нет таких денег. Также он пообещал подать апелляцию.
На этой неделе Ермака обвинили в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Антикоррупционные органы уточнили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не раскрывались, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о взятках. Также среди подозреваемых есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Ермака уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.
