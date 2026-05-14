Астролог, с которой советовался Ермак, зарегистрирована как ИП

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Киевский астролог Вероника Аникиевич, с которой экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак советовался по кадровым назначениям на государственные должности, зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, предоставляющая услуги в том числе в сфере здравоохранения, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.

Согласно открытым данным украинского сервиса аналитики предприятий YouControl, Аникиевич зарегистрирована как индивидуальный предприниматель с 2024 года. Основной вид деятельности - "предоставление других индивидуальных услуг". Среди дополнительных видов ее деятельности указана, в том числе, "другая деятельность в сфере здравоохранения".