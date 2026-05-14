Астролог, с которой советовался Ермак, зарегистрирована как ИП

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Киевский астролог Вероника Аникиевич, с которой экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак советовался по кадровым назначениям на государственные должности, зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, предоставляющая услуги в том числе в сфере здравоохранения, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.
Как ранее сообщила прокурор, Ермак переписывался с неким абонентом "Вероника Феншуй Офис" по поводу назначения разных людей на государственные должности, присылая ей даты рождения кандидатов. По информации прокурора, фамилия женщины - Аникиевич. Журналисты "Украинской правды" сообщили, что речь идет о 51-летней жительнице Киева Веронике Аникиевич, называющей себя консультантом по астрологии.
Согласно открытым данным украинского сервиса аналитики предприятий YouControl, Аникиевич зарегистрирована как индивидуальный предприниматель с 2024 года. Основной вид деятельности - "предоставление других индивидуальных услуг". Среди дополнительных видов ее деятельности указана, в том числе, "другая деятельность в сфере здравоохранения".
В среду Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины продолжил избрание меры пресечения для Ермака. Ермак заявил, что у него нет денег для внесения залога в размере 180 миллионов гривен (4,1 миллиона долларов). Сотрудник суда сообщила, что объявит решение о мере пресечения Ермаку в четверг утром.
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. ВАКС на следующий день приступил к избранию меры пресечения Ермаку. Тогда же руководитель САП Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять его под стражу с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.