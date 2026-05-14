Рейтинг@Mail.ru
Астролог, с которой советовался Ермак, зарегистрирована как ИП - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:13 14.05.2026 (обновлено: 04:38 14.05.2026)
Астролог, с которой советовался Ермак, зарегистрирована как ИП

Астролог, с которой советовался Ермак, имеет лицензию на услуги здравоохранения

© REUTERS / Alina SmutkoАндрей Ермак в суде
Андрей Ермак в суде - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Андрей Ермак в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киевский астролог Вероника Аникиевич, с которой экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак советовался по кадровым назначениям, зарегистрирована как индивидуальный предприниматель.
  • Основной вид деятельности Вероники Аникиевич — "предоставление других индивидуальных услуг", среди дополнительных видов указана "другая деятельность в сфере здравоохранения".
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Киевский астролог Вероника Аникиевич, с которой экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак советовался по кадровым назначениям на государственные должности, зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, предоставляющая услуги в том числе в сфере здравоохранения, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.
Как ранее сообщила прокурор, Ермак переписывался с неким абонентом "Вероника Феншуй Офис" по поводу назначения разных людей на государственные должности, присылая ей даты рождения кандидатов. По информации прокурора, фамилия женщины - Аникиевич. Журналисты "Украинской правды" сообщили, что речь идет о 51-летней жительнице Киева Веронике Аникиевич, называющей себя консультантом по астрологии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Захарова: Зеленскому надо обратиться к гадалке Ермака для борьбы с Россией
Вчера, 22:13
Согласно открытым данным украинского сервиса аналитики предприятий YouControl, Аникиевич зарегистрирована как индивидуальный предприниматель с 2024 года. Основной вид деятельности - "предоставление других индивидуальных услуг". Среди дополнительных видов ее деятельности указана, в том числе, "другая деятельность в сфере здравоохранения".
В среду Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины продолжил избрание меры пресечения для Ермака. Ермак заявил, что у него нет денег для внесения залога в размере 180 миллионов гривен (4,1 миллиона долларов). Сотрудник суда сообщила, что объявит решение о мере пресечения Ермаку в четверг утром.
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. ВАКС на следующий день приступил к избранию меры пресечения Ермаку. Тогда же руководитель САП Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять его под стражу с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.
экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Андрей Ермак: чем известен уволенный глава офиса президента Украины
Вчера, 12:35
 
В миреКиевУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийАлександр КлименкоСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала