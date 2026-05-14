В Ереване нашли пропавшую в аэропорту россиянку

- Пожилая россиянка, которая должна была вылететь в Кишинев, накануне пропала в ереванском аэропорту "Звартноц".
- Пресс-секретарь МВД Армении сообщил, что ее нашли в Ереване.
ЕРЕВАН, 14 мая – РИА Новости. Найдена пожилая россиянка, пропавшая накануне в ереванском аэропорту, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что 69-летняя Людмила Леванова накануне утром прилетела в ереванский аэропорт "Звартноц" из "Внукова" рейсом компании FlyOne. Из Еревана пенсионерка должна была вылететь в Кишинев. Россиянку должны были сопроводить до транзитной зоны, но в какой-то момент она пропала. Родные Левановой предполагали, что она могла заблудиться или выйти в город.
"Пропавшая вчера гражданка России обнаружена. Она была в Ереване", - сказал собеседник агентства.
Ранее в посольстве РФ заявили РИА Новости, что принимает меры для установления местонахождения Левановой.