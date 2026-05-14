ЕР сняла с рассмотрения поправки об электронном уведомлении при увольнении

Краткий пересказ от РИА ИИ "Единая Россия" добилась снятия с рассмотрения в Госдуме поправки, которая позволяла бы работодателям уведомлять сотрудников о сокращении штата или ликвидации организации в электронном виде.

Из законопроекта исключили норму о возможности подписывать электронной подписью документы о прохождении инструктажа по технике безопасности.

Предусмотрено увеличение предельного количества часов сверхурочной работы с 120 до 240 в год при условии согласия работника и при наличии соответствующего коллективного договора или отраслевого соглашения.

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Депутаты от "Единой России" добились снятия с рассмотрения в Госдуме поправки в Трудовой кодекс, позволяющей работодателю уведомлять сотрудников о сокращении штата или ликвидации организации в электронном виде, сообщается на сайте партии

"Сохраняется существующий порядок уведомлений", — сказал заместитель руководителя фракции единороссов Андрей Исаев.

Он добавил, что из законопроекта исключили и норму о возможности подписывать электронной подписью документы о прохождении инструктажа по технике безопасности.

Сам документ посвящен регулированию оплаты сверхурочной работы. Предусматривается увеличение предельного количества часов переработок с 120 до 240 в год.

При этом, уточнил Исаев, до 120 часов первые два часа переработки оплачиваются в полуторном размере, следующие два — в двойном, а с 121-го часа оплата сразу идет не менее чем в двойном размере.

Такая переработка возможна только с согласия самого работника и при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением, подчеркнул зампред фракции.

Кроме того, сотрудники, работающие сверхурочно более 120 часов в год, получают право на выходной день за счет работодателя для прохождения диспансеризации, отметил Исаев.

По его словам, эта норма будет использоваться в основном на предприятиях оборонной промышленности, где работа происходит в три смены и где ограничена возможность приема новых сотрудников с соответствующими допуском и квалификацией.