ЕР сняла с рассмотрения поправки об электронном уведомлении при увольнении - РИА Новости, 14.05.2026
13:43 14.05.2026 (обновлено: 22:40 14.05.2026)
ЕР сняла с рассмотрения поправки об электронном уведомлении при увольнении

© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
  • "Единая Россия" добилась снятия с рассмотрения в Госдуме поправки, которая позволяла бы работодателям уведомлять сотрудников о сокращении штата или ликвидации организации в электронном виде.
  • Из законопроекта исключили норму о возможности подписывать электронной подписью документы о прохождении инструктажа по технике безопасности.
  • Предусмотрено увеличение предельного количества часов сверхурочной работы с 120 до 240 в год при условии согласия работника и при наличии соответствующего коллективного договора или отраслевого соглашения.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Депутаты от "Единой России" добились снятия с рассмотрения в Госдуме поправки в Трудовой кодекс, позволяющей работодателю уведомлять сотрудников о сокращении штата или ликвидации организации в электронном виде, сообщается на сайте партии.
"Сохраняется существующий порядок уведомлений", — сказал заместитель руководителя фракции единороссов Андрей Исаев.
Он добавил, что из законопроекта исключили и норму о возможности подписывать электронной подписью документы о прохождении инструктажа по технике безопасности.
Сам документ посвящен регулированию оплаты сверхурочной работы. Предусматривается увеличение предельного количества часов переработок с 120 до 240 в год.
При этом, уточнил Исаев, до 120 часов первые два часа переработки оплачиваются в полуторном размере, следующие два — в двойном, а с 121-го часа оплата сразу идет не менее чем в двойном размере.
Такая переработка возможна только с согласия самого работника и при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением, подчеркнул зампред фракции.
Кроме того, сотрудники, работающие сверхурочно более 120 часов в год, получают право на выходной день за счет работодателя для прохождения диспансеризации, отметил Исаев.
По его словам, эта норма будет использоваться в основном на предприятиях оборонной промышленности, где работа происходит в три смены и где ограничена возможность приема новых сотрудников с соответствующими допуском и квалификацией.
С идеей дать работодателям право уведомлять сотрудников об увольнении в электронном виде не согласился и Совет Госдумы. Участники заседания, состоявшегося 12 мая, настаивали на том, что работник должен получать уведомление лично под роспись — только такой подход может в полной мере обеспечить соблюдение его прав.
