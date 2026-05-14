В Донецке частный дом загорелся после атаки украинского беспилотника

ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. В Донецке загорелся двухэтажный частный дом в результате атаки украинского беспилотника, рассказал РИА Новости сотрудник Следственного комитета РФ.
"В ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате атаки в жилом секторе Куйбышевского района Донецка повреждения получил двухэтажный жилой дом, в результате чего произошло возгорание", - сказал он.
В ведомстве добавили, что удар пришелся по жилому кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника. На месте атаки обнаружены, предположительно, фрагменты ударного БПЛА самолетного типа.
Ранее в управлении правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили об атаке украинского ударного БПЛА-камикадзе в Куйбышевском районе Донецка в 10.15.
