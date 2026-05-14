17:42 14.05.2026
Солист Little Big Прусикин* оставил в России долг почти на сто тысяч рублей

Вокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин*. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Солист группы Little Big Илья Прусикин* оставил в России долг почти на 100 тысяч рублей.
  • Исполнительное производство в его отношении было прекращено, так как не удалось найти активы, однако с музыканта взыскивают штраф в 40 тысяч рублей по административному делу.
  • Илья Прусикин* прекратил вести бизнес в России, его ИП исключено из ЕГРИП.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Солист группы Little Big Илья Прусикин* оставил в России долг почти на 100 тысяч рублей, его ИП закрыли, следует из материалов судебных приставов, налоговой и иных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным приставов, в 2025 году в отношении Прусикина* возбудили исполнительное производство, но прекратили - не удалось найти активы должника. Сейчас же с музыканта по второму исполнительному производству принудительно взыскивают штраф в 40 тысяч рублей, назначенный по административному делу. Кроме того, согласно материалам налоговой, Прусикин* не выплатил еще 58 тысяч рублей налогов и госпошлину на 816 рублей.
Долг Прусикина* в общей сложности составляет около 99 тысяч рублей.
Вместе с тем музыкант прекратил вести бизнес в России. Согласно юридическим документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, 12 мая было принято решение об исключении ИП солиста Little Big из ЕГРИП.
Прусикин* включен в реестр иностранных агентов с января 2023 года. В Минюсте РФ отмечали, что музыкант получал поддержку от иностранных источников, проводил концерты в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию на Украине, а также распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
