В Зеленограде возбудили дело после нападения на съемочную группу РЕН ТВ

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Уголовное дело о воспрепятствовании законной деятельности журналистов возбуждено по факту нападения в Зеленограде на съемочную группу РЕН ТВ, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), в отношении мужчины", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 14 мая съемочная группа телеканала РЕН ТВ находилась в Зеленограде, где выполняла редакционное задание. Фигурант, понимая, что перед ним оператор съемочной группы и журналистка, нанес им обоим удары. Кроме того, он повредил оборудование.
Как уточнили в пресс-службе столичного главка МВД РФ, прибывшие сотрудники полиции доставили граждан в отдел для дальнейшего разбирательства.