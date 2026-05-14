Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" . Архивное фото

Дело о теракте в ЖК "Алые Паруса" в Москве направили в суд

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Уголовное дело причастного к теракту в ЖК "Алые Паруса", при котором погиб глава батальона "Арбат" Саркисян, направлено в суд Москвы, сообщили РИА Новости в СК России.

"Уголовное дело в отношении Манукяна после утверждения обвинительного заключения передано в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Утром 3 февраля 2025 года в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России , один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян . По одной из версий, подрыв мог совершить смертник.