Дело о теракте в ЖК "Алые Паруса" в Москве направили в суд
12:18 14.05.2026 (обновлено: 12:30 14.05.2026)
Дело о теракте в ЖК "Алые Паруса" в Москве направили в суд

Дело причастного к теракту в ЖК "Алые паруса" направили в суд Москвы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса"
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уголовное дело в отношении причастного к теракту в ЖК "Алые Паруса" направлено в суд Москвы.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Уголовное дело причастного к теракту в ЖК "Алые Паруса", при котором погиб глава батальона "Арбат" Саркисян, направлено в суд Москвы, сообщили РИА Новости в СК России.
"Уголовное дело в отношении Манукяна после утверждения обвинительного заключения передано в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Утром 3 февраля 2025 года в жилом комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице сработало взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых доставили в больницы в тяжелом состоянии. Как впоследствии уточнил столичный главк СК России, один из пострадавших умер в медицинском учреждении. Им оказался основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян. По одной из версий, подрыв мог совершить смертник.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
