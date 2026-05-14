Врио Губернатора Брянской области назвал работу в регионе большой честью

- Ковальчук назвал работу в Брянской области большой честью и выразил намерение оправдать доверие жителей региона.
БРЯНСК, 14 мая – РИА Новости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук на церемонии представления заявил, что работа в регионе – большая часть и огромная ответственность, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония преставления врио губернатора Брянской области состоялась в четверг в хрустальном зале регионального правительства.
"Это большая честь и огромная ответственность - работать в Брянской области … Заявляю, что приложу все усилия, все знания, опыт ... чтобы добиться необходимых результатов. И прежде всего, конечно, оправдать доверие людей Брянской области", - сказал Ковальчук.
В среду Путин принял отставки губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и губернатора Брянской области Александра Богомаза. Врио губернатора Брянской области был назначен Егор Ковальчук, а Белгородской - Александр Шуваев.
Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске. Имеет три высших образования. До перехода на госслужбу занимал ответственные должности в банковской сфере, обладает большим опытом работы на руководящих должностях государственной гражданской службы. Ранее Ковальчук занимал должность председателя правительства Луганской Народной Республики. До того, как возглавить правительство ЛНР, занимал пост вице-губернатора Челябинской области, а также руководил одним из самых крупных муниципалитетов на Южном Урале - Миасским городским округом. Выпускник шестого потока так называемой "школы губернаторов".