Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Минувшей ночью бойцы противовоздушной обороны сбили над территорией России 36 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом и Крымом.
По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, один беспилотник уничтожили в Волгодонске, сведений о пострадавших и разрушениях нет.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
