Богомаз может попасть в действующий созыв Госдумы, считают в ЕР

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз может попасть уже в действующий созыв Государственной Думы, рассказали РИА Новости в "Единой России".
Богомаз с 2012 года по сентябрь 2014 года уже был депутатом Госдумы. Он работал в составе комитета по науке и наукоемким технологиям и комитета по аграрным вопросам.
В сентябре 2014 года Богомаза назначили врио губернатора Брянской области, а через год он победил на выборах главы региона. В последующем Богомаз еще дважды побеждал на губернаторских выборах – в 2020 и 2025 годах.
Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Богомаза и назначил врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука. С 2024 года Ковальчук занимал должность председателя правительства Луганской Народной Республики.