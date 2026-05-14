Богомаз может попасть в действующий созыв Госдумы, считают в ЕР - РИА Новости, 14.05.2026
10:25 14.05.2026
Богомаз может попасть в действующий созыв Госдумы, считают в ЕР

Богомаз может попасть в уже действующий созыв Госдумы

Экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз
Экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз. Архивное фото
  • Бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз может попасть в действующий созыв Госдумы, рассказали в "Единой России".
  • Он также может избраться в Думу на сентябрьских выборах по партийному списку.
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз может попасть уже в действующий созыв Государственной Думы, рассказали РИА Новости в "Единой России".
"Богомаз уже сейчас может попасть в действующий созыв Госдумы, поскольку возглавлял региональный список на выборах в 2021 году. При этом он может избраться в Думу на сентябрьских выборах опять же по партийному списку", - заявил собеседник агентства.
Богомаз с 2012 года по сентябрь 2014 года уже был депутатом Госдумы. Он работал в составе комитета по науке и наукоемким технологиям и комитета по аграрным вопросам.
В сентябре 2014 года Богомаза назначили врио губернатора Брянской области, а через год он победил на выборах главы региона. В последующем Богомаз еще дважды побеждал на губернаторских выборах – в 2020 и 2025 годах.
Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Богомаза и назначил врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука. С 2024 года Ковальчук занимал должность председателя правительства Луганской Народной Республики.
ПолитикаБрянская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаАлександр БогомазЕгор КовальчукВладимир ПутинГосдума РФЕдиная Россия
 
 
