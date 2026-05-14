"Ростех" рассказал о защищенности российских беспилотников
10:10 14.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Ростех" заявил, что российские беспилотники превосходят иностранные аналоги по защищенности от несанкционированного доступа.
  • На XVII Международном экономическом форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum 2026" госкорпорация представила новые дроны, включая модели Fellow, Lightning P и Delta Turbo.
  • Радиолокационный комплекс "Бекас" способен непрерывно работать более суток и может использоваться для обеспечения безопасности во время массовых мероприятий.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские беспилотники превосходят иностранные аналоги по защищенности от несанкционированного доступа, сообщили в госкорпорации "Ростех".
"Ростех" на XVII Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2026" представил новые беспилотники. В госкорпорации рассказали, что продолжают расширять типоряд отечественных систем с беспилотными летательными аппаратами различного класса, которые сегодня закрывают все ниши гражданского применения – от мониторинга до внесения удобрений и доставки грузов.
"При этом отечественные изделия не уступают иностранным по своей функциональности, но превосходят их по защищенности от несанкционированного доступа, а также по адаптации к требованиям российских заказчиков и доступности обслуживания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что показанные в Казани модели прошли всестороннюю обкатку в разных условиях эксплуатации и подтвердили свои характеристики. В госкорпорации сообщили, что ожидают внимание к комплексам мониторинга воздушного пространства "Бекас", которые с высокой эффективностью обнаруживают любые малые беспилотники.
"Ростех" на форуме продемонстрировал гражданские беспилотники Fellow, Lightning P и Delta Turbo, комплекс обнаружения дронов "Бекас" и новый малый беспилотник ближнего действия Fellow с дальностью до 30 километров, оснащенный камерой с гибридным зумом х160, ночным видением, функцией следования за объектом и удержания позиции, который можно использовать в охранной, антитеррористической и поисково-спасательной деятельности.
Радиолокационный комплекс "Бекас" способен работать непрерывно более суток и обнаруживает малые воздушные средства различного типа. Он, как рассказали в госкорпорации, может помогать в обеспечении безопасности во время проведения массовых мероприятий. Его можно устанавливаться на транспортные средства.
Беспилотники Lightning, которые развивают до 270 километров в час и действуют в радиусе до 60 километров, могут эффективно применяться для мониторинга и обеспечения безопасности объектов нефтяной и газодобывающей промышленности, контроля границ и при ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.
Delta Turbo с турбореактивным двигателем разгоняется до 260 километров в час, летает на расстояние до 200 километров, находясь непрерывно в воздухе до 45 минут. Технические характеристики позволяют использовать дрон для экстренной доставки грузов в труднодоступные районы, например, медицинских препаратов и спасательного оборудования.
РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026". Его мероприятия проходят в Казани 13–15 мая.
