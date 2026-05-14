Силы ПВО сбили свыше 80 дронов над Курской областью за сутки

КУРСК, 14 мая - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбито 84 украинских беспилотника различного типа, 67 раз ВСУ атаковали из артиллерии отселённые приграничные районы региона, погибших нет, заявил губернатор Александр Хинштейн.