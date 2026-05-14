Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили свыше 80 дронов над Курской областью за сутки - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:51 14.05.2026
Силы ПВО сбили свыше 80 дронов над Курской областью за сутки

Хинштейн: ВСУ за сутки 67 раз атаковали Курскую область из артиллерии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки над Курской областью сбили 84 украинских беспилотника.
  • ВСУ также 67 раз атаковали из артиллерии отселенные приграничные районы региона.
  • Есть пострадавший, погибших нет.
КУРСК, 14 мая - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбито 84 украинских беспилотника различного типа, 67 раз ВСУ атаковали из артиллерии отселённые приграничные районы региона, погибших нет, заявил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 13 мая до 09.00 14 мая сбито 84 вражеских беспилотников различного типа. 67 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - написал Хинштейн на платформе "Макс".
Он добавил, что 10 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак вблизи посёлка Зеленино Рыльского района пострадал один человек. В селе Макеево повреждена кабина бензовоза. В деревне Рыжевка Рыльского района повреждена крыша домовладения, а также дворовые постройки, крыша, фасад, окна дома. В Рыльске в результате падения обломков повреждено остекление балкона в МКД", - сообщил глава региона.
Уточняется, что погибших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРыльский районРыльскАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала