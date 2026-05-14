Силы ПВО сбили свыше 80 дронов над Курской областью за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшие сутки над Курской областью сбили 84 украинских беспилотника.
- ВСУ также 67 раз атаковали из артиллерии отселенные приграничные районы региона.
- Есть пострадавший, погибших нет.
КУРСК, 14 мая - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбито 84 украинских беспилотника различного типа, 67 раз ВСУ атаковали из артиллерии отселённые приграничные районы региона, погибших нет, заявил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 13 мая до 09.00 14 мая сбито 84 вражеских беспилотников различного типа. 67 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - написал Хинштейн на платформе "Макс".
Он добавил, что 10 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак вблизи посёлка Зеленино Рыльского района пострадал один человек. В селе Макеево повреждена кабина бензовоза. В деревне Рыжевка Рыльского района повреждена крыша домовладения, а также дворовые постройки, крыша, фасад, окна дома. В Рыльске в результате падения обломков повреждено остекление балкона в МКД", - сообщил глава региона.
Уточняется, что погибших нет.
