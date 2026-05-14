В России создали батончик для пожарных, снижающий вред от продуктов горения

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Батончик для пожарных, созданный учеными Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева, поможет снизить вред от продуктов горения, травм и поставарийного стресса, рассказали эксперты и разработчики проекта Тимофей Гумеров и Елена Муравьева.
"Питание сотрудников пожарно-спасательной службы должно компенсировать повышенные энергетические затраты, метаболические нарушения и неизбежные процессы интоксикации, а также снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, поставарийного стресса и травм от перегрузок при работе в особо опасных условиях", - рассказал основной разработчик проекта Тимофей Гумеров "Газете.Ru".
Как рассказали ученые, в состав батончика войдет несколько видов муки, клетчатка, большое количество овощей, таких как тыква, болгарский перец и томаты, а также соевое масло и белый мясной бульон.
"Батончик предназначен для регулярного питания и может входить в состав продовольственного обеспечения отдельных категорий сотрудников пожарно-спасательной службы с целью компенсации повышенных затрат биологически активных веществ в связи с детоксикацией организма и действием вредных факторов при проведении пожарно-спасательных мероприятий", - объяснила заведующая кафедрой промышленной и экологической безопасности Елена Муравьева.