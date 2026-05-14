Рейтинг@Mail.ru
В России создали батончик для пожарных, снижающий вред от продуктов горения - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
14:19 14.05.2026
В России создали батончик для пожарных, снижающий вред от продуктов горения

Российские ученые создали батончик, снижающий вред от продуктов горения

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПожарный
Пожарный - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева создали батончик для пожарных, который поможет снизить вред от продуктов горения, поставарийного стресса и травм.
  • В состав батончика войдут несколько видов муки, клетчатка, большое количество овощей, соевое масло и белый мясной бульон.
  • Батончик предназначен для регулярного питания и может входить в состав продовольственного обеспечения отдельных категорий сотрудников пожарно-спасательной службы.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Батончик для пожарных, созданный учеными Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева, поможет снизить вред от продуктов горения, травм и поставарийного стресса, рассказали эксперты и разработчики проекта Тимофей Гумеров и Елена Муравьева.
"Питание сотрудников пожарно-спасательной службы должно компенсировать повышенные энергетические затраты, метаболические нарушения и неизбежные процессы интоксикации, а также снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, поставарийного стресса и травм от перегрузок при работе в особо опасных условиях", - рассказал основной разработчик проекта Тимофей Гумеров "Газете.Ru".
Семья за обедом - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Врач рассказала, как повысить стрессоустойчивость с помощью питания
21 апреля, 02:48
Как рассказали ученые, в состав батончика войдет несколько видов муки, клетчатка, большое количество овощей, таких как тыква, болгарский перец и томаты, а также соевое масло и белый мясной бульон.
"Батончик предназначен для регулярного питания и может входить в состав продовольственного обеспечения отдельных категорий сотрудников пожарно-спасательной службы с целью компенсации повышенных затрат биологически активных веществ в связи с детоксикацией организма и действием вредных факторов при проведении пожарно-спасательных мероприятий", - объяснила заведующая кафедрой промышленной и экологической безопасности Елена Муравьева.
Бургер - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Врач рассказал, какие привычки в питании вредят здоровью
3 мая, 05:56
 
НаукаРоссияЗдоровье - ОбществоПитание
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала