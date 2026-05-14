В России создали батончик для пожарных, снижающий вред от продуктов горения

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева создали батончик для пожарных, который поможет снизить вред от продуктов горения, поставарийного стресса и травм.

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Батончик для пожарных, созданный учеными Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева, поможет снизить вред от продуктов горения, травм и поставарийного стресса, рассказали эксперты и разработчики проекта Тимофей Гумеров и Елена Муравьева.

"Питание сотрудников пожарно-спасательной службы должно компенсировать повышенные энергетические затраты, метаболические нарушения и неизбежные процессы интоксикации, а также снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, поставарийного стресса и травм от перегрузок при работе в особо опасных условиях", - рассказал основной разработчик проекта Тимофей Гумеров "Газете.Ru"

Как рассказали ученые, в состав батончика войдет несколько видов муки, клетчатка, большое количество овощей, таких как тыква, болгарский перец и томаты, а также соевое масло и белый мясной бульон.