В Республике Башкортостан увеличили стадо диких зубров

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В парк “Мурадымовское ущелье” в Республике Башкортостан в 2026 году переселены из Белоруссии еще шесть диких зубров, сообщает пресс-служба российской компании GRASS, выступающей одной из участников проекта восстановления популяции зубров в России.

Ранее, в 2023 году, в Башкортостан уже переселили 18 зубров. Новые животные усилят формирование устойчивой вольной популяции беловежской линии. Мониторинг выпущенной группы будет осуществляться с помощью GPS -трекера, который позволит отслеживать местоположение и адаптацию стада.

Как отмечается в сообщении, в начале XX века зубр был полностью истреблен в дикой природе России и Европы, и к 1927 году в неволе оставалось всего 50–60 особей. Благодаря созданию международного сообщества по сохранению зубра и созданию сети питомников, СССР стал одним из мировых центров восстановления вида. Дальнейшие меры по расселению животных в заповедники привели к тому, что популяция зубров в России к XXI веку восстановилась до 2,5–3 тысяч особей.

В пресс-службе подчеркнули важную роль обновления генофонда, поэтому популяцию бизона увеличивают через международный обмен животными. Ключевую роль в этом процессе играет Приокско-Террасный заповедник — крупнейший поставщик зубров для расселения по стране. Здесь животные получают необходимую подкормку зимой и ранней весной, а с приходом тепла переходят на естественное кормление. Значительный вклад в проект внес частный бизнес, в том числе компания GRASS, которая оказывает инфраструктурную помощь Центральному зубровому питомнику: реконструирует кормушки и строит навесы для хранения кормов. Благодаря участию компании в 2023 году восемь зубров были перевезены в Турмонский заказник (Северная Осетия), а в 2024 году — восемь зубров в Вологодскую область. В 2025 году еще 10 зубров переселены в национальный парк "Смоленское Поозерье".

"Уже четыре года мы реализуем проект по сохранению редких видов животных: за это время в дикую природу России усилиями компании уже выпущено 32 зубра, которые стали частью вольной популяции. Возвращение зубра в дикую природу — это не просто экологический проект, а восстановление исторической справедливости. Масштаб бизнеса измеряется не только экономическими показателями, но и вкладом в сохранение природного наследия", - приводится в сообщении комментарий основателя компании GRASS Михаила Грачева.

Отмечается, что восстановление популяции зубров также прошло при поддержке еще одной компании - RWB.

"Совместная с GRASS перевозка зубров из Беловежской пущи в Башкортостан продолжила нашу работу по восстановлению популяции этого вида в России. Для нас особенно важно, что в рамках совместного проекта удалось реализовать первую для российских компаний трансграничную перевозку краснокнижных животных. Такое взаимодействие бизнеса, природоохранных организаций и научного сообщества позволяет запускать инициативы с реальным вкладом в восстановление экосистем", - отметила заместитель генерального директора RWB по вопросам устойчивого развития Надежда Воронцова.