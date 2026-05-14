В Кировской области хотят начать выплачивать зарплату бабушкам

Размер выплаты будет зависеть от возраста матери ребенка: 45 794 рубля, если ребенок рожден женщиной до 24 лет включительно, и 38 203 рубля — если матерью была женщина от 25 лет и старше.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая – РИА Новости. Депутаты "Единой России" внесли в законодательное собрание Кировской области законопроект о "зарплате бабушкам", предусматривающий ежемесячные выплаты бабушкам и дедушкам в связи с уходом за ребенком до трех лет, сообщает пресс-служба правительства региона.

"По поручению губернатора Кировской области , секретаря регионального отделения партии " Единая Россия " Александра Соколова депутаты внесли на рассмотрение законодательного собрания законопроект о "зарплате бабушкам". Документ устанавливает право на ежемесячную социальную выплату бабушкам и дедушкам в связи с уходом за ребенком до трехлетнего возраста", - говорится в сообщении.

Разработка этого документа была инициирована главой региона. Ранее по его же инициативе в Кировской области была установлена "зарплата мамам", родившим первенца. На сегодня уже более 6 тысяч мам в регионе получают такую выплату.