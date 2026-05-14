В Кировской области хотят начать выплачивать зарплату бабушкам
15:31 14.05.2026 (обновлено: 15:37 14.05.2026)
В Кировской области хотят начать выплачивать зарплату бабушкам

© iStock.com / Nadezhda1906Бабушка с внуком
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты "Единой России" внесли в законодательное собрание Кировской области законопроект о "зарплате бабушкам".
  • ОН предусматривает ежемесячные выплаты бабушкам и дедушкам в связи с уходом за ребенком до трех лет.
  • Размер выплаты будет зависеть от возраста матери ребенка: 45 794 рубля, если ребенок рожден женщиной до 24 лет включительно, и 38 203 рубля — если матерью была женщина от 25 лет и старше.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая – РИА Новости. Депутаты "Единой России" внесли в законодательное собрание Кировской области законопроект о "зарплате бабушкам", предусматривающий ежемесячные выплаты бабушкам и дедушкам в связи с уходом за ребенком до трех лет, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По поручению губернатора Кировской области, секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Александра Соколова депутаты внесли на рассмотрение законодательного собрания законопроект о "зарплате бабушкам". Документ устанавливает право на ежемесячную социальную выплату бабушкам и дедушкам в связи с уходом за ребенком до трехлетнего возраста", - говорится в сообщении.
Разработка этого документа была инициирована главой региона. Ранее по его же инициативе в Кировской области была установлена "зарплата мамам", родившим первенца. На сегодня уже более 6 тысяч мам в регионе получают такую выплату.
"Зарплата" для бабушки или дедушки будет составлять 45 794 рубля, если ребенок рожден женщиной до 24 лет включительно, либо 38 203 рубля, если ребенок рожден женщиной от 25 лет и старше, – именно до этого уровня будет назначаться выплата к уже имеющемуся доходу человека, который ухаживает за малышом", - отмечается в сообщении.
ОбществоКировская областьЕдиная Россия
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
