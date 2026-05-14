08:00 14.05.2026 (обновлено: 08:02 14.05.2026)
"Кризис нарастает". ЕС столкнулся с неожиданным дефицитом

Прикладова: европейскому автопрому станет еще сложнее конкурировать с китайским

© AP Photo / Pascal Bastien Урсула фон дер Ляйен
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Светлана Медведева. Иранский кризис давит на и без того ослабленный немецкий автопром. Производители жалуются на нехватку материалов. Эксперты указывают: Германией проблема не ограничивается.

Палки в колеса

Если в марте с нехваткой материалов сталкивалось менее одного процента компаний, то в апреле уже 9,3, сообщил Институт экономических исследований Ifo.
Там пояснили: ближневосточный конфликт затрагивает производство и поставки гелия, необходимого автопрому. Этот инертный газ используется при изготовлении чипов, в металлообработке, нужен для подушек безопасности. Около 40 процентов гелия Евросоюз получал из Катара. Альтернативных импортеров мало.
В Ifo предупредили: неопределенность среди потребителей усиливается. Спрос на новые автомобили может упасть.
В апреле производство сократилось на четыре процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. А относительно первых четырех месяцев 2019-го — минус 15 процентов, отмечает немецкая ассоциация автомобильной промышленности VDA.

Общая проблема

В Германии самый крупный автопром, поэтому печальные последствия тут особенно заметны, говорит генеральный директор компании "ДА-Консалтинг" Даниил Тюнь. Но пострадают и французы, и итальянцы, и восточные европейцы.
Помимо нехватки гелия, есть еще удорожание алюминия и сбои в его поставках.
К тому же война на Ближнем Востоке разогнала цены на пластик и сырье для нефтехимии, добавляет эксперт.
"В общем, кузовные и литейные компоненты, салон и подкапотное пространство, кабельные системы, шины, аккумуляторы, электроника — вся цепочка поставок снова становится дороже и менее предсказуемой", — подчеркивает собеседник РИА Новости.
Химический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия

"Риск повышается"

В ближайшие месяцы европейский автопром перейдет в режим менее гибкого производства, считает Тюнь.
"Во втором-третьем кварталах цены на многие автокомпоненты в ЕС превысят прошлогодние на 6-12 процентов, сроки поставки по отдельным позициям — на две-шесть недель, а выпуск в наиболее энерго- и материалоемких сегментах окажется ниже базового плана на два-четыре процента", — прогнозирует он.
По его словам, рынок начнет стабилизироваться, только когда восстановятся катарские потоки гелия и спадет сырьевая премия по нефти и нефтехимии.
До этого автопрому придется выживать в условиях дефицита маржи, скорости и предсказуемости поставок.
"С учетом относительно низкого уровня рентабельности отрасли повышается риск приостановки производства", — указывает доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.
В любом случае конкурировать с китайскими компаниями станет еще сложнее.
