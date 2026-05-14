Мужчина ранен в результате удара дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом

БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Мужчина получил множественные осколочные ранения в результате удара дрона ВСУ по легковому автомобилю в селе Ясные Зори Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе.
"В селе Ясные Зори Белгородского округа FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю. Мужчина получил множественные осколочные ранения головы, шеи, ног и ожог руки. Глава поселения доставил его в Яснозоренскую амбулаторию, где ему оказали первую помощь. После чего бригада "скорой" транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что машина повреждена.
