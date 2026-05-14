Один человек погиб, пять ранены за сутки в Белгородской области от атак ВСУ
12:52 14.05.2026 (обновлено: 13:03 14.05.2026)
Один человек погиб, пять ранены за сутки в Белгородской области от атак ВСУ

Вид на город Белгород. Архивное фото
  • В Белгородской области один человек погиб, пять получили ранения в результате атак со стороны Украины.
  • Повреждения зафиксированы в 14 частных домовладениях, социальном объекте и 19 транспортных средствах в 23 населенных пунктах.
БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Один человек погиб в Белгородской области, пять обратились за медицинской помощью за прошедшие сутки в результате атак со стороны Украины, сообщили в региональном оперштабе.
Согласно опубликованным данным, разрушения зафиксированы в 23 населенных пунктах в семи муниципалитетах области. В результате атак со стороны Украины за отчетный период повреждения выявлены в 14 частных домовладениях, социальном объекте и 19 транспортных средствах.
"В Борисовском округе в селе Грузское поздно вечером при атаке дрона на частный дом женщина получила баротравму. Медицинская помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно… Вчера в городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализирован мужчина, получивший баротравму при детонации дрона 12 мая в хуторе Ржавец", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что повреждения в результате атак беспилотников зафиксированы в селе Сухарево Валуйского округа, селе Шидловка и хуторе Бочанка Волоконовского округа, поселке Ракитное и селе Бобрава Ракитянского округа, а также селах Глотово, Головчино, Дорогощь, Дунайка и Почаево Грайворонского округа.
Кроме того, в Белгородском округе в селе Бессоновка в результате атак дронов погиб мужчина, еще двое получили ранения. Они продолжают стационарное лечение в областной клинической больнице, сообщили в оперштабе. В поселке Разумное при ударе беспилотника по автомобилю пострадал мужчина. Он госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода, говорится в сообщении.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
