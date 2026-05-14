Краткий пересказ от РИА ИИ В Новгородской области отразили атаку трех украинских беспилотников.

Ранее силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА над российскими регионами.

Режим беспилотной опасности, объявленный вечером в среду, был снят в районе шести утра в четверг.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что военные отразили атаку трех БПЛА над территорией региона, и поблагодарил их за работу.

Как сообщили ранее в Минобороны России , силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА над российскими регионами.

« "Сегодня ночью силами и средствами ПВО над Новгородской областью отражена атака трех БПЛА", - написал Дронов в своем канале на платформе " Макс ".

Он напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, а следует сообщить о находке по номеру 112.