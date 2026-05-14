Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Новгородской области отразили атаку трех украинских беспилотников.
- Ранее силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА над российскими регионами.
- Режим беспилотной опасности, объявленный вечером в среду, был снят в районе шести утра в четверг.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что военные отразили атаку трех БПЛА над территорией региона, и поблагодарил их за работу.
Как сообщили ранее в Минобороны России, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА над российскими регионами.
"Сегодня ночью силами и средствами ПВО над Новгородской областью отражена атака трех БПЛА", - написал Дронов в своем канале на платформе "Макс".
Он напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, а следует сообщить о находке по номеру 112.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщила о снятии режима беспилотной опасности, объявленного вечером в среду, в районе 6 утра в четверг.