Суд признал банкротом бывшего топ-менеджера "Джаст Банка" Левочкину

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Тамбовской области по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) признал экс-заместителя председателя правления московского ООО "Джаст Банк" Екатерину Левочкину банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества, сообщило АСВ.

Банк России отозвал у "Джаст Банка" лицензию на осуществление банковских операций в 2015 году, поскольку кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.