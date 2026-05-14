Суд признал банкротом бывшего топ-менеджера "Джаст Банка" Левочкину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арбитражный суд Тамбовской области признал экс-заместителя председателя правления ООО "Джаст Банк" Екатерину Левочкину банкротом.
- Ранее суд общей юрисдикции признал ее виновной в хищении средств банка и приговорил к двум годам лишения свободы.
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Тамбовской области по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) признал экс-заместителя председателя правления московского ООО "Джаст Банк" Екатерину Левочкину банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества, сообщило АСВ.
«
"Требования банка в размере более 1,8 миллиарда рублей включены в реестр требований кредиторов должника", - говорится в сообщении.
Как уточняет АСВ, ранее суд общей юрисдикции признал Левочкину виновной в хищении средств банка и приговорил к двум годам лишения свободы.
Банк России отозвал у "Джаст Банка" лицензию на осуществление банковских операций в 2015 году, поскольку кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.